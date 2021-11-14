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У караоке-бара на Крыленко скандалили со стрельбой. В больницу увезли безоружного

Мужчине выстрелили в лицо на Крыленко

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Полиция выясняет обстоятельства ссоры, которая закончилась стрельбой в Невском районе Петербурга. Пострадавший смог назвать обидчика, но причину драки из памяти стёр алкоголь.

Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, экстренные службы на улице Крыленко, 21/1, накануне в три часа ночи вызвал мужчина. Помощь требовалась приятелю, в которого, по словам звонившего, только что стреляли.

Пострадавшего нашли у ТЦ, в котором находится караоке-бар. Он смог рассказать, что живёт неподалёку — в паре километров, а на Крыленко ссорился со знакомым. Перепалка переросла в драку, победителем вышел противник. Он выстрелил из травматического пистолета в лицо и сбежал. На месте осталась гильза.

С вопросами о том, что ещё известно о стрелке, решено обождать: пострадавшего забрали лечить и трезветь в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. У него закрытая черепно мозговая травма, сотрясение мозга и рана на лице ближе к челюсти. Состояние пациента медики оценили как удовлетворительное.

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Комментарии (2)

07A
Вот до чего споры о вакцинации доводят! Но к весне, дай бог, отшприцуют всех!
тов
Еще один в статистике пострадавших от ковида.
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