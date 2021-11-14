У караоке-бара на Крыленко скандалили со стрельбой. В больницу увезли безоружного

Полиция выясняет обстоятельства ссоры, которая закончилась стрельбой в Невском районе Петербурга. Пострадавший смог назвать обидчика, но причину драки из памяти стёр алкоголь.



Как стало известно «Фонтанке» 14 ноября, экстренные службы на улице Крыленко, 21/1, накануне в три часа ночи вызвал мужчина. Помощь требовалась приятелю, в которого, по словам звонившего, только что стреляли.



Пострадавшего нашли у ТЦ, в котором находится караоке-бар. Он смог рассказать, что живёт неподалёку — в паре километров, а на Крыленко ссорился со знакомым. Перепалка переросла в драку, победителем вышел противник. Он выстрелил из травматического пистолета в лицо и сбежал. На месте осталась гильза.

