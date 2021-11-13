Аромат пятого поколения. «Ростех» выпустит парфюм, посвященный истребителю Checkmate

«Ростех» представил парфюм, посвященный истребителю пятого поколения Су-75 (Checkmate). Видеоролик появился 13 ноября на YouTube-канале госкорпорации.
Отмечается, что проект приурочен к премьерному зарубежному показу истребителя, который состоится 14 ноября в Дубае на Dubai Airshow 2021.
«Checkmate — аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой», — говорится в видео.
Судя по ролику, подарочная коробка при раскрытии будет распадаться на черно-белую клетку. Крышка флакона выполнена в виде шахматного коня. Какой запах будет у «самолетных» духов, не уточняется.