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Аромат пятого поколения. «Ростех» выпустит парфюм, посвященный истребителю Checkmate

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«Ростех» представил парфюм, посвященный истребителю пятого поколения Су-75 (Checkmate). Видеоролик появился 13 ноября на YouTube-канале госкорпорации.

Отмечается, что проект приурочен к премьерному зарубежному показу истребителя, который состоится 14 ноября в Дубае на Dubai Airshow 2021.

«Checkmate — аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой», — говорится в видео.

Судя по ролику, подарочная коробка при раскрытии будет распадаться на черно-белую клетку. Крышка флакона выполнена в виде шахматного коня. Какой запах будет у «самолетных» духов, не уточняется.

Госкорпорация «Ростех» на выставке МАКС-2021 20 июля впервые представила широкой публике прототип легкого тактического самолета 5-го поколения Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат»).

Его максимальная боевая нагрузка составляет 7400 кг, дальность полета без подвесных топливных баков — 2900 км. В малозаметной конфигурации самолет сможет нести до пяти ракет «воздух-воздух» или других авиационных средств поражения.

О новом истребителе «Фонтанка» подробно расспросила российских экспертов.

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Комментарии (13)

Денеб
Парфюм от отечественных оголтелых милитаристов..... Скорее поверю, что это оружие массового поражения....
Igor_VS
Жаль ВВ на нем уже не полетит. До 50-х годов у него не получится.
Денеб
"Новичок" превращается..... Превращается "Новичок"..... В модный парфюм!
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