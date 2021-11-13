Сурового хищника застал петербуржец за охотой на белок. Мужчине пришлось побегать

Во время прогулки по парку петербургскому фотографу Антону Кубышкину удалось снять ястреба и выяснить, что летает он гораздо быстрее, чем бегает человек.



Историю снимков он описал в группе «Птицы СПб и России» 13 ноября. Сперва его внимание привлекли сойки, которые что-то искали на газоне в ЦПКиО в Петроградском районе. Пока он ждал момента для снимка крупным планом, вдали заметил птицу покрупнее в процессе охоты. Соек пришлось оставить в покое и бежать.



«Пришлось вспомнить школьные навыки по бегу, но ястреб, как оказалось, летает значительно быстрее, чем я бегаю. Зато я неплохо нахожу птиц. В итоге я его раза три терял и находил», — поделился Антон.

