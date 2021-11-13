Сурового хищника застал петербуржец за охотой на белок. Мужчине пришлось побегать

Во время прогулки по парку петербургскому фотографу Антону Кубышкину удалось снять ястреба и выяснить, что летает он гораздо быстрее, чем бегает человек.
Историю снимков он описал в группе «Птицы СПб и России» 13 ноября. Сперва его внимание привлекли сойки, которые что-то искали на газоне в ЦПКиО в Петроградском районе. Пока он ждал момента для снимка крупным планом, вдали заметил птицу покрупнее в процессе охоты. Соек пришлось оставить в покое и бежать.
«Пришлось вспомнить школьные навыки по бегу, но ястреб, как оказалось, летает значительно быстрее, чем я бегаю. Зато я неплохо нахожу птиц. В итоге я его раза три терял и находил», — поделился Антон.
Ястреб-тетеревятник в итоге показал себя во всей красе — с пестрой грудью и суровым взглядом хищника. Пользователи оценили фото, а Иван Матов вдохновился им на поэзию.
Антон Кубышкин словно ястреб по парку носится стремглав.
На фото ястреб удивленный, присел, полет свой оборвав.
Вид птицы очень поражённый, не верит собственным глазам,
Как человек совсем без крыльев его достал и тут, и там!
По словам Антона, сегодня белки не пострадали, но, как он рассказал «Фонтанке», досталось самому ястребу. Хищника пытались прогнать вороны, так они защищают свою территорию.
Антон рассказал, что он грибник и чаще фотографирует грибы. «Грибы закончились, а птички появились», — поделился петербуржец и добавил, что кадры делает «для себя и для народа».
Птичья серия началась первой коронавирусной весной с фотографии злых свиристелей. Затем в лесу Антону удалось с близкого расстояния снять застывшую пищуху.
С тех пор он регулярно замечает и фотографирует самых разных птиц, обитающих в Петербурге и области.