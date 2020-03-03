Зима уходит, а снегири остаются, правда, ненадолго, в отличие от свиристелей. И тех, и других заметили петербуржцы в первые дни марта.



Зимние птицы — снегири — прилетели к окну петербурженки Елены в Красногвардейском районе города. Как рассказывает она 3 марта в паблике «Ладожская рулит!» «ВКонтакте», на кормушку сели сразу и яркий самец, и скромная самка.