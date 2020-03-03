Зима уходит, а снегири остаются, правда, ненадолго, в отличие от свиристелей. И тех, и других заметили петербуржцы в первые дни марта.
Зимние птицы — снегири — прилетели к окну петербурженки Елены в Красногвардейском районе города. Как рассказывает она 3 марта в паблике «Ладожская рулит!» «ВКонтакте», на кормушку сели сразу и яркий самец, и скромная самка.
Целую стайку свиристелей наблюдал в Приморском районе подписчик сообщества «Грибы и Грибники СПб» Антон. «Как же они похожи на angry birds, ещё и смотрят так недобро на меня. Может, их часто обижают? И в доказательство этому, когда я вышел на улицу, чтобы их сфотографировать получше, там уже была свора местной гопоты воробьёв, как будто свиристелей и не было вовсе», — рассказывает Антон.
И тех, и других птиц в Петербурге видят нечасто, хотя они городские жители. При этом если снегири (семейство вьюрковых) прилетают только на зиму — в нынешнем сезоне их заметили в ноябре, то свиристели (отряд воробьинообразных семейства свиристелевых) проводят в нашей полосе весь год.