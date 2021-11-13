Сборная России уступила Швеции, несмотря на супергол 16-летнего Мичкова

Поражением для сборной России по хоккею завершился матч против Швеции на Кубке Карьяла. Встреча проходила в Хельсинки 13 ноября.
Российская команда уступила со счетом 2:4 (0:1, 2:2, 0:1). Голы у россиян забили Матвей Мичков (22 минута) и Артем Галимов (26). У Швеции отличились Антон Бенгтссон (19), Карл Клингберг (24, 47) и Антон Ландер (35).
Для россиян это второе подряд поражение на турнире. Ранее сборная уступила Финляндии со счетом 0:3. Впереди последняя игра против Чехии.
Напомним, что Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР.