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Сборная России уступила Швеции, несмотря на супергол 16-летнего Мичкова

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Поражением для сборной России по хоккею завершился матч против Швеции на Кубке Карьяла. Встреча проходила в Хельсинки 13 ноября.

Российская команда уступила со счетом 2:4 (0:1, 2:2, 0:1). Голы у россиян забили Матвей Мичков (22 минута) и Артем Галимов (26). У Швеции отличились Антон Бенгтссон (19), Карл Клингберг (24, 47) и Антон Ландер (35).

Для россиян это второе подряд поражение на турнире. Ранее сборная уступила Финляндии со счетом 0:3. Впереди последняя игра против Чехии.

Напомним, что Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
Это всё потому, что дзюгбу не пригласили! (ну и что что хоккей) :))
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