«Ты дворовый, а я уличный». Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о хорошем взаимопонимании и «братских» отношениях со своим российским коллегой Владимиром Путиным.



«Ну вот возьми личное. Мы с ним на «ты» всегда. У нас очень братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?» Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно», — сказал Лукашенко в интервью изданию «Национальная оборона», опубликованном 13 ноября.

