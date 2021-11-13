«Ты дворовый, а я уличный». Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о хорошем взаимопонимании и «братских» отношениях со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Ну вот возьми личное. Мы с ним на «ты» всегда. У нас очень братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?» Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно», — сказал Лукашенко в интервью изданию «Национальная оборона», опубликованном 13 ноября.
Также белорусский президент высоко оценил представителей российской власти. Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко он назвал «патриархом», а главу Минобороны Сергея Шойгу — аксакалом.
«Матвиенко, конечно, — это патриарх, если можно сказать. Это ума палата и практика огромнейшая. Преданная, она очень преданная идеям. Ее уже не свернешь. <…> Мишустин пришелся ко двору. Гибкий, аккуратный, иногда чрезмерно. Но молодец. Очень образованный человек, подготовленный. <…> Возьмите Шойгу — аксакал. Он, как военный, придя из МЧС, прижился. Его военные уважают. Он знает, что делать», — считает Лукашенко.