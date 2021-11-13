Суд арестовал подмосковного полицейского, который выстрелил в свою дочь из травмата в такси

В Подмосковье суд отправил в СИЗО полицейского, который выстрелил из травмата в 20-летнюю девушку. Как рассказали 13 ноября в пресс-службе прокуратуры, пострадавшая оказалась его дочерью.



«С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 47-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде», — говорится в официальном заявлении ведомства.



По данным следствия, инцидент произошел 11 ноября. Нетрезвый гражданин находился в автомобиле со своей дочерью. Между ними возникла ссора. Мужчина выстрелил из травматического пистолета ей в голову. Девушку госпитализировали. В больнице ей провели операцию.

