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Суд арестовал подмосковного полицейского, который выстрелил в свою дочь из травмата в такси

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В Подмосковье суд отправил в СИЗО полицейского, который выстрелил из травмата в 20-летнюю девушку. Как рассказали 13 ноября в пресс-службе прокуратуры, пострадавшая оказалась его дочерью.

«С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу 47-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство своей дочери в Сергиевом Посаде», — говорится в официальном заявлении ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 11 ноября. Нетрезвый гражданин находился в автомобиле со своей дочерью. Между ними возникла ссора. Мужчина выстрелил из травматического пистолета ей в голову. Девушку госпитализировали. В больнице ей провели операцию.

Ранее сообщалось, что девушка также была пьяна. По результатам служебной проверки задержанного уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности.

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Комментарии (4)

SKPTM
Как такого ненормального вообще могли взять на службу в полицию?
Там же проверяют, человек должен быть морально устойчив, психологически крепок, честен и законопослушен. А тут прямо-таки псих-отморозок какой-то из 90-х...
Что-то тут не так.
Эпивак лайт
Если с собственной дочерью так, то забрало там давно у всех запотело. Интересно, что эти войны сделают с царём в конце режима, история любит повторятся. А прецеденты уже были. И бежать некуда, со всеми поругался.
ЕнотПотоскун
Какая бы не было это дочь, но в стрелять её он не имел право. И это полицейский. Выгнать его. И посадить на долго.
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