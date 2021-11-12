Пьяный инспектор ГИБДД выстрелил в девушку во время поездки в такси

Сотрудник полиции ранил из травматического пистолета 20-летнюю девушку у Сергиева Посада. Пара ехала в такси, когда между ними произошел конфликт. По предварительной информации, оба прилично выпили.
Об инциденте в Подмосковье 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД. По словам руководителя пресс-службы, в полицию поступило сообщение от водителя такси о том, что у деревни Деулино на Новоугличском шоссе пассажиры поссорились, прозвучал выстрел.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель такси вез мужчину и девушку. Во время движения между ними произошла словесная ссора, после чего водитель услышал хлопок. Остановив автомобиль, водитель обнаружил у девушки телесные повреждения», — сказали в главке полиции, добавив, что девушка была доставлена в больницу.
Оба участника конфликта прошли медосвидетельствование, оба оказались пьяны. У стрелка изъяли пистолет. Выяснилось, что мужчина — сотрудник одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Назначена служебная проверка, по результатам которой задержанного уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности. С руководителей за подчиненного тоже спросят.