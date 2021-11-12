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Пьяный инспектор ГИБДД выстрелил в девушку во время поездки в такси

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Сотрудник полиции ранил из травматического пистолета 20-летнюю девушку у Сергиева Посада. Пара ехала в такси, когда между ними произошел конфликт. По предварительной информации, оба прилично выпили.

Об инциденте в Подмосковье 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД. По словам руководителя пресс-службы, в полицию поступило сообщение от водителя такси о том, что у деревни Деулино на Новоугличском шоссе пассажиры поссорились, прозвучал выстрел.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель такси вез мужчину и девушку. Во время движения между ними произошла словесная ссора, после чего водитель услышал хлопок. Остановив автомобиль, водитель обнаружил у девушки телесные повреждения», — сказали в главке полиции, добавив, что девушка была доставлена в больницу.

Оба участника конфликта прошли медосвидетельствование, оба оказались пьяны. У стрелка изъяли пистолет. Выяснилось, что мужчина — сотрудник одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Назначена служебная проверка, по результатам которой задержанного уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности. С руководителей за подчиненного тоже спросят.

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Комментарии (7)

***_555
Хороший пёсик.
мухомор
Самый сок, в том что пострадавшая девушка - дочь сотрудника ГИБДД.
И с места происшествия он сбежал и дочь с перелом височной кости и открытой черепно-мозговой травмой оставил с таксистом.
264555961
В этой новости прекрасно все! Как раз те качества сотрудника, о которых заливал Колокольцев с ящика 10 ноября, я чуть слезу не пустил 😂
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