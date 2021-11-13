Замглавы РЖД: QR-коды на железнодорожном транспорте не скажутся на пассажиропотоке

Проверка QR-кодов вакцинированных или переболевших ковидом на железнодорожном транспорте не станет проблемой. Как сообщает 13 ноября ТАСС, об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.
«У нас уже очень давно посадка в поезд осуществляется чисто по паспорту. Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам, будь то «Госуслуги», будь то система управления пассажирскими перевозками «Экспресс-3», — подчеркнул Пегов.
По его словам, на проверку QR-кодов будет уходить несколько секунд и вряд ли это вызовет дискомфорт у пассажиров. Также Пегов считает, что в целом законопроект о введении QR-кодов на транспорте не окажет серьезного влияния на пассажиропоток.
«Конечно, что-то отразится, но надо понимать, что всё-таки основная доля пассажиропотока у нас в европейской части РФ, а здесь уже много людей, кто получил QR-коды и имеет соответствующую медицинскую документацию», — добавил Пегов.
Ранее в Госдуму поступили два законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, в том числе железнодорожном. Подробнее читайте здесь.