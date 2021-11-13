Замглавы РЖД: QR-коды на железнодорожном транспорте не скажутся на пассажиропотоке

«У нас уже очень давно посадка в поезд осуществляется чисто по паспорту. Те устройства, которыми у нас сейчас оборудованы поезда, находятся у проводника, в режиме онлайн готовы произвести любую проверку при подключении к соответствующим информационным ресурсам, будь то «Госуслуги», будь то система управления пассажирскими перевозками «Экспресс-3», — подчеркнул Пегов.

Проверка QR-кодов вакцинированных или переболевших ковидом на железнодорожном транспорте не станет проблемой. Как сообщает 13 ноября ТАСС , об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

По его словам, на проверку QR-кодов будет уходить несколько секунд и вряд ли это вызовет дискомфорт у пассажиров. Также Пегов считает, что в целом законопроект о введении QR-кодов на транспорте не окажет серьезного влияния на пассажиропоток.



«Конечно, что-то отразится, но надо понимать, что всё-таки основная доля пассажиропотока у нас в европейской части РФ, а здесь уже много людей, кто получил QR-коды и имеет соответствующую медицинскую документацию», — добавил Пегов.



Ранее в Госдуму поступили два законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, в том числе железнодорожном. Подробнее читайте здесь.

