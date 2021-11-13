Теплее обычного. Суббота в Петербурге обойдется без осадков

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена узкой полосой повышенного атмосферного давления, с запада и с востока сжатой циклоническими вихрями», — отметил ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус на своей странице в Facebook.



По его словам, температурные показатели в городе всё еще остаются выше нормы. Атмосферное давление в первый день выходных будет высоким — 769 мм рт. ст.



Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что суббота и воскресенье в городе будут «спокойными», обойдется почти без осадков. В Ленобласти ожидается мокрый снег.

