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Теплее обычного. Суббота в Петербурге обойдется без осадков

По данным Гидрометцентра, в субботу, 13 ноября, температура воздуха в Петербурге составит до +5 градусов. Осадков не ожидается.

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«Синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена узкой полосой повышенного атмосферного давления, с запада и с востока сжатой циклоническими вихрями», — отметил ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По его словам, температурные показатели в городе всё еще остаются выше нормы. Атмосферное давление в первый день выходных будет высоким — 769 мм рт. ст.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что суббота и воскресенье в городе будут «спокойными», обойдется почти без осадков. В Ленобласти ожидается мокрый снег.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На д.анный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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