Глава комздрава прокомментировал смерть вакцинированного в Петербурге

Информацию о причинах смерти от коронавируса вакцинированного петербуржца Анатолия Хрычева и связи его смерти с прививкой предоставят его родственникам, пообещал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



«Во-первых, часть информации, которой я владею, в том числе, чем болел человек, я не могу представить, потому что это медицинская тайна. Но я хочу сказать, что в настоящее время обсуждать что-либо только на основании слухов, это не очень профессионально. Я могу сказать достоверно, что этот случай будет разобран в комитете по здравоохранению с привлечением специалистов ряда медицинских организаций на иммунологической комиссии, — заявил Лисовец 12 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург». — Естественно, основная цель проведения таких комиссий — установить, могло ли наступление летального исхода каким-то образом быть связано с вакцинацией. И информацию мы, естественно, предоставим родственникам, а они уже решат — делать её публичной или нет».

