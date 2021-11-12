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Глава комздрава прокомментировал смерть вакцинированного в Петербурге

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Информацию о причинах смерти от коронавируса вакцинированного петербуржца Анатолия Хрычева и связи его смерти с прививкой предоставят его родственникам, пообещал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Во-первых, часть информации, которой я владею, в том числе, чем болел человек, я не могу представить, потому что это медицинская тайна. Но я хочу сказать, что в настоящее время обсуждать что-либо только на основании слухов, это не очень профессионально. Я могу сказать достоверно, что этот случай будет разобран в комитете по здравоохранению с привлечением специалистов ряда медицинских организаций на иммунологической комиссии, — заявил Лисовец 12 ноября в эфире канала «Санкт-Петербург». — Естественно, основная цель проведения таких комиссий — установить, могло ли наступление летального исхода каким-то образом быть связано с вакцинацией. И информацию мы, естественно, предоставим родственникам, а они уже решат — делать её публичной или нет».

Как рассказывала «Фонтанка», 59-летний Анатолий Хрычев попал в больницу с коронавирусом в октябре и умер через две недели, несмотря на пройденный полный курс вакцинации «Спутником V». Вдова погибшего написала обращение в комздрав с требованием объяснить, почему прививка не спасла её мужа.

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Комментарии (18)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный .момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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ЦИФРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ.
ТАЛОНЫ НА ЖИЗНЬ
QR-КОД — ИНСТРУМЕНТ. ЦЕЛЬ — УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРИНУЖДЕНИЕ
Тренд последней недели — это, конечно, QR-коды. Как это и принято у настоящих фашистов, внезапно и без объявления войны. Теперь с помощью этого инструмента будет происходить ликвидация всех без исключения прав человека, причем явочным порядком. В который раз стоит уточнить, что конституция в нашей стране перестала существовать. Равно как и все механизмы по ее якобы защите. Пафосный Конституционный суд теперь просто деталь интерьера исторического здания Сената и место, где получают фантастические зарплаты просто за так.
Конечно, технологию будут вводить постепенно, "обкатывать" ее, но цель остается вполне очевидной — сегрегация и апартеид. Человек, не имеющий QR-кода, теряет все гражданские права. Правда, и заполучив код, расслабляться нет никакого резона: теперь его предстоит регулярно подтверждать, выполняя любые (хочу это подчеркнуть особо — любые) решения власти, привязывающей к получению и
Я- это я
Все подобные случаи необходимо пояснять .
При всем уважении к вдове и памяти покойного- такая информация всё-таки должна быть известна людям- почему умирают вакцинированные.
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