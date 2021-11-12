Голикова: Главные санврачи смогут принимать «меры реагирования», если губернатор с ними не согласен

Все губернаторы в России должны принять «однозначные и понятные ограничительные правила на фоне пандемии». Об этом 12 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



Она подчеркнула, что санитарные врачи регионов получат полномочия принимать «меры реагирования», если губернатор с ними не согласен и «не представит обоснование». Какими именно будут эти меры, Голикова не уточнила.



Она добавила, что региональные Роспотребнадзоры смогут собственным решением вводить ограничения, даже если губернатор против. Впрочем, это и сейчас так, если следовать федеральному законодательству, так что в чем новшество, пока неясно.

