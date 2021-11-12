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В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

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Голикова: Главные санврачи смогут принимать «меры реагирования», если губернатор с ними не согласен

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Все губернаторы в России должны принять «однозначные и понятные ограничительные правила на фоне пандемии». Об этом 12 ноября заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что санитарные врачи регионов получат полномочия принимать «меры реагирования», если губернатор с ними не согласен и «не представит обоснование». Какими именно будут эти меры, Голикова не уточнила.

Она добавила, что региональные Роспотребнадзоры смогут собственным решением вводить ограничения, даже если губернатор против. Впрочем, это и сейчас так, если следовать федеральному законодательству, так что в чем новшество, пока неясно.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах, которые будут действовать как минимум до июня следующего года. Подробнее об этих документах читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (15)

266621427
то есть у нас санврачи теперь круче Губернаторов? ахахаахха, давно видел, что наши губеры - недоделанные сплошь и рядом, но такое...

Так может Главсанврач теперь и Президентом РФ будет руководить? Ну чтобы, "развить тему"...
266621103
Немедленно введите принудительную дезинфекцию в местах жительства официально болеющих,а также на их рабочих местах,чтобы не разносили проказу бесконечно.
266342235
Для подобной ситуации есть замечательно слово - иатрархия (iatrarchy), т.е. власть врачей.
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