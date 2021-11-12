Авария с поездом и «Газелью», в которой погибли пятеро, произошла в Красноярском крае из-за грубого нарушения ПДД

Авария с поездом и «Газелью» в Красноярском крае, унесшая жизнь пятерых человек, произошла из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель выехал на пути перед поездом на запрещающий сигнал светофора, сообщает 12 ноября пресс-служба Красноярской железной дороги.



Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком малым, поэтому столкновения избежать не вышло. «Локомотивная бригада не пострадала. Схода подвижного состава, угрозы экологии нет», — отметили в компании.



ДТП произошло вечером 12 ноября. При столкновении товарного поезда и «Газели» погибли пять человек, двое пострадали. На движение поездов авария не повлияла.

