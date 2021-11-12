FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Авария с поездом и «Газелью», в которой погибли пятеро, произошла в Красноярском крае из-за грубого нарушения ПДД

0
Печать

Авария с поездом и «Газелью» в Красноярском крае, унесшая жизнь пятерых человек, произошла из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель выехал на пути перед поездом на запрещающий сигнал светофора, сообщает 12 ноября пресс-служба Красноярской железной дороги.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком малым, поэтому столкновения избежать не вышло. «Локомотивная бригада не пострадала. Схода подвижного состава, угрозы экологии нет», — отметили в компании.

ДТП произошло вечером 12 ноября. При столкновении товарного поезда и «Газели» погибли пять человек, двое пострадали. На движение поездов авария не повлияла.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний