Пять человек погибли в результате столкновения товарного поезда с «Газелью» в Красноярском крае

Пять человек погибли и еще двое пострадали после столкновения «Газели» с товарным поездом в Красноярском крае. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



«В Лесосибирске на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда и грузопассажирской «Газели». Погибли пять человек, двое получили травмы», — уточнил собеседник агентства.



В пресс-службе регионального МЧС подтвердили факт аварии и добавили, что схода железнодорожного состава с путей не произошло. Все пострадавшие и погибшие находились в «Газели», детей среди них нет. На месте ДТП работают 22 человека и 8 единиц техники.

