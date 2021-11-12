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Пять человек погибли в результате столкновения товарного поезда с «Газелью» в Красноярском крае

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Пять человек погибли и еще двое пострадали после столкновения «Газели» с товарным поездом в Красноярском крае. Об этом 12 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Лесосибирске на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда и грузопассажирской «Газели». Погибли пять человек, двое получили травмы», — уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе регионального МЧС подтвердили факт аварии и добавили, что схода железнодорожного состава с путей не произошло. Все пострадавшие и погибшие находились в «Газели», детей среди них нет. На месте ДТП работают 22 человека и 8 единиц техники.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
Возбудим уголовное дело..... Бастрыкин..... Под личный контроль.....
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