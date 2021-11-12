Смольный рассказал, что грозит бизнесу за невыполнение плана по вакцинации сотрудников, и как правильно отстранять от работы за отказ от прививки

Комитет по промышленной политике правительства Петербурга опубликовал методические рекомендации по соблюдению требований обязательной вакцинации, которые установил Роспотребнадзор. Документ появился на сайте ведомства 12 ноября.
В нем приведена примерная форма приказа об обязательной вакцинации, уведомления о вакцинации от коронавирусной инфекции, запроса у работника информации для представления контролирующим органам, отказа от прохождения вакцинации и приказа об отстранении работников, а также разъяснения федерального Роспотребнадзора и Роструда.
Роспотребнадзор расширил список категорий граждан, которые обязаны пройти вакцинацию, 9 ноября. Компанию работникам сферы торговли, общепита, услуг и госпредприятий составят сотрудники организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая работающих в Пулково (в том числе авиакомпании), Большом порту Петербурга и городском пассажирском порту. Также в него внесли всех обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, которым придется проходить практику за пределами учебных заведений.
Предприятиям, которые не смогут отчитаться о вакцинации 80% штата, грозит привлечение по статье 20.6.1 КоАП с наложением административного штрафа до 300 тыс. руб. (при повторном нарушении административный штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток), говорится в методичке Смольного. Также им могут отозвать QR-коды и запретить вести деятельность.
Со стороны Роспотребнадзора грозит привлечение по статье 6.3, часть 2 КоАП с наложением административного штрафа до 500 тыс. руб. или приостановлением деятельности до 90 суток.
Со стороны Государственной инспекции труда — привлечение по статье 5.27 КоАП с наложением административного штрафа до 50 тыс. руб. (при повторном нарушении административный штраф до 70 тыс. руб.).