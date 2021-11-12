FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
71.20р81.66р
СРОЧНО

В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Смольный рассказал, что грозит бизнесу за невыполнение плана по вакцинации сотрудников, и как правильно отстранять от работы за отказ от прививки

6
Печать

Комитет по промышленной политике правительства Петербурга опубликовал методические рекомендации по соблюдению требований обязательной вакцинации, которые установил Роспотребнадзор. Документ появился на сайте ведомства 12 ноября.

В нем приведена примерная форма приказа об обязательной вакцинации, уведомления о вакцинации от коронавирусной инфекции, запроса у работника информации для представления контролирующим органам, отказа от прохождения вакцинации и приказа об отстранении работников, а также разъяснения федерального Роспотребнадзора и Роструда.

Роспотребнадзор расширил список категорий граждан, которые обязаны пройти вакцинацию, 9 ноября. Компанию работникам сферы торговли, общепита, услуг и госпредприятий составят сотрудники организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта и транспортной инфраструктуры, включая работающих в Пулково (в том числе авиакомпании), Большом порту Петербурга и городском пассажирском порту. Также в него внесли всех обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, которым придется проходить практику за пределами учебных заведений.

Предприятиям, которые не смогут отчитаться о вакцинации 80% штата, грозит привлечение по статье 20.6.1 КоАП с наложением административного штрафа до 300 тыс. руб. (при повторном нарушении административный штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток), говорится в методичке Смольного. Также им могут отозвать QR-коды и запретить вести деятельность.

Со стороны Роспотребнадзора грозит привлечение по статье 6.3, часть 2 КоАП с наложением административного штрафа до 500 тыс. руб. или приостановлением деятельности до 90 суток.

Со стороны Государственной инспекции труда — привлечение по статье 5.27 КоАП с наложением административного штрафа до 50 тыс. руб. (при повторном нарушении административный штраф до 70 тыс. руб.).

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

bsk
Ну а то, что главный санитарный врач СПб издал анти Конституционный указ- похоже всем наплевать)))
Денеб
"плана по вакцинации".... Етить.... Страна планов и расстрельных списков.....
Денеб
"Хлопцы начали разбегаться в разные стороны.... Если так дальше пойдёт, я и сам разбегусь в разные стороны..... " (С)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний