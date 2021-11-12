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Власти Петербурга призвали не пугаться обязательной вакцинации

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Обязательная вакцинация для пожилых и людей с хроническими заболеваниями в Петербурге не должна пугать горожан, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. И расставил точки над «и» в терминологии.

«Давайте по поводу термина «обязательная вакцинация». Вас ведь не смущает, что помощь больным с инфарктом миокарда должна быть оказана обязательно в стационаре, нет? Поэтому вакцинация людей, которые в период пандемии подвержены наибольшим рискам, она тоже обязательна, — сообщил Лисовец 12 ноября журналистам. — Пациент, когда попал в ДТП и у него кровотечение, ему ведь обязательно это кровотечение остановить, да? Никого не смущает слово «обязательно»? Поэтому, когда мы говорим «обязательная», не надо пугаться этого слова. Она обязательная для того, чтобы эти люди не заболели, для того, чтобы они продолжили вести свой обычный образ жизни: посещали торговые центры, своих родственников, ходили на работу. Именно для этого вакцинация и обязательная».

Он уточнил, что в Петербурге 1,9 млн жителей с хроническими заболеваниями, и еще 1,28 млн — пожилые. Среди последних вакцинировано 50%. Чтобы ускорить иммунизацию людей старше 60 лет, их будут индивидуально приглашать на вакцинацию.

«Еще раз наши участковые врачи сопоставят регистр пациентов, переболевших и вакцинированных, определят тех, кто нуждается в вакцинации, и персонально выйдут на пожилых пациентов и с хроническими заболеваниями», — сказал Лисовец.

Как писала «Фонтанка», Петербург стал первым регионом в России, который ввел обязательную вакцинацию не только по отраслевому, но и по возрастному принципу. Разъяснения Роспотребнадзора и Смольного по поводу её организации, а также вопросы, которые пока остаются без ответа, можно увидеть здесь.

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Комментарии (27)

ProstoZloy
Наличием логики Лисовец явно не отмечен. У нас что - все 60+ одномоментно стали жертвами ДТП или инсульта?
Продолжим его рассуждения: раз пожарные могут войти в горящий дом, значит, им дозволено просто так вломиться в любую квартиру - даже без дыма и огня.
Денеб
Чем сильнее напирают чиновники, тем больше сопротивляется народ.... Закон российской жизни.......
Kot Piter
Пойду, поставлю свечку за упокой лисовца.
Глядишь, сначала как тюльпанов, сломает колено на ступенях церкви, ну а потом ... ☠️😈🔥🔥🔥
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