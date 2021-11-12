Власти Петербурга призвали не пугаться обязательной вакцинации

Обязательная вакцинация для пожилых и людей с хроническими заболеваниями в Петербурге не должна пугать горожан, заявил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. И расставил точки над «и» в терминологии.



«Давайте по поводу термина «обязательная вакцинация». Вас ведь не смущает, что помощь больным с инфарктом миокарда должна быть оказана обязательно в стационаре, нет? Поэтому вакцинация людей, которые в период пандемии подвержены наибольшим рискам, она тоже обязательна, — сообщил Лисовец 12 ноября журналистам. — Пациент, когда попал в ДТП и у него кровотечение, ему ведь обязательно это кровотечение остановить, да? Никого не смущает слово «обязательно»? Поэтому, когда мы говорим «обязательная», не надо пугаться этого слова. Она обязательная для того, чтобы эти люди не заболели, для того, чтобы они продолжили вести свой обычный образ жизни: посещали торговые центры, своих родственников, ходили на работу. Именно для этого вакцинация и обязательная».

