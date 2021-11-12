Реки и каналы Петербурга вновь откроют для навигации ради заплыва Дедов Морозов

Реки и каналы Петербурга временно откроют для навигации 13 ноября. Как говорится в распоряжении комитета по транспорту, опубликованном 12 ноября на сайте Смольного, с 11:30 до 15:30 движение судов для культурно-массового мероприятия «Деды Морозы на воде» будет открыто по Фонтанке от Прачечного и до Египетского моста, по Мойке от Храповицкого до Большого Конюшенного моста и по Зимней канавке от Эрмитажного до 2-го Зимнего моста.



В 2020 году более десятка гидроциклистов в костюмах Деда Мороза устроили водное шоу на Фонтанке. Вечером они продолжили кататься на гидроциклах возле Петропавловской крепости.

