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Реки и каналы Петербурга вновь откроют для навигации ради заплыва Дедов Морозов

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Реки и каналы Петербурга временно откроют для навигации 13 ноября. Как говорится в распоряжении комитета по транспорту, опубликованном 12 ноября на сайте Смольного, с 11:30 до 15:30 движение судов для культурно-массового мероприятия «Деды Морозы на воде» будет открыто по Фонтанке от Прачечного и до Египетского моста, по Мойке от Храповицкого до Большого Конюшенного моста и по Зимней канавке от Эрмитажного до 2-го Зимнего моста.

В 2020 году более десятка гидроциклистов в костюмах Деда Мороза устроили водное шоу на Фонтанке. Вечером они продолжили кататься на гидроциклах возле Петропавловской крепости.

Сезон навигации по рекам Петербурга для маломерных судов завершен с 8 ноября. 15 ноября завершается навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах Невы: Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского. Разводка мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, а также навигация продолжатся до вторника, 30 ноября.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На. данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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