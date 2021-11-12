FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
71.20р81.66р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Мосты на рукавах Невы перестанут разводить 15 ноября

Разводка большинства мостов продолжится до конца месяца.

0
Печать
Гренадерский мост. Фото Пб ГБУ «Мостотрест»
Гренадерский мост. Фото Пб ГБУ «Мостотрест»
ПоделитьсяПоделиться

В понедельник, 15 ноября, завершается навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах Невы: Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Разводка мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, а также навигация продолжатся до вторника, 30 ноября. В декабре мосты будут изредка разводить в рамках подготовки к зиме.

«За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки», — отмечается в сообщении.

Гренадерский мост. Фото Пб ГБУ «Мостотрест»
Гренадерский мост. Фото Пб ГБУ «Мостотрест»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний