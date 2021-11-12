Мосты на рукавах Невы перестанут разводить 15 ноября

В понедельник, 15 ноября, завершается навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах Невы: Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».



Разводка мостов, расположенных на Неве, Большой и Малой Неве, а также навигация продолжатся до вторника, 30 ноября. В декабре мосты будут изредка разводить в рамках подготовки к зиме.



«За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки», — отмечается в сообщении.

