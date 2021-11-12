Петербуржец признал, что зря проломил голову школьнику за смех на детской площадке. Суд наказал его условно

Петроградский райсуд Петербурга вынес приговор многодетному отцу, который слишком болезненно воспринял чужой смех рядом с упавшей дочерью. Пока мать поднимала девочку, он выбивал веселье из мальчика.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 12 ноября, Вячеслава Ларионова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 14-летнему и приговорили к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил иск на 355 277 рублей в пользу семьи потерпевшего.



34-летний директор фирмы и отец троих детей столкнулся с учеником гимназии на детской площадке на Большой Зелениной в мае. В результате подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной пазухи.

