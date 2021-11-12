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Петербуржец признал, что зря проломил голову школьнику за смех на детской площадке. Суд наказал его условно

3 года условно получил петербуржец за нападение на школьника на детской площадке

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Петроградский райсуд Петербурга вынес приговор многодетному отцу, который слишком болезненно воспринял чужой смех рядом с упавшей дочерью. Пока мать поднимала девочку, он выбивал веселье из мальчика.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 12 ноября, Вячеслава Ларионова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 14-летнему и приговорили к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил иск на 355 277 рублей в пользу семьи потерпевшего.

34-летний директор фирмы и отец троих детей столкнулся с учеником гимназии на детской площадке на Большой Зелениной в мае. В результате подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной пазухи.

«Ларионов пояснил, что неправильно воспринял обстановку, решил, что подросток смеётся над его малолетней дочерью, которая была сбита качелями. Ввиду чувства обиды за своего ребёнка потерял самообладание», — привели объяснение фигуранта в прокуратуре.

Случившееся частично зафиксировала камера наблюдения. На записи участок детской площадки и двое детей, которые падают от удара пустых качелей. Они почти сразу поднимаются, к ним спешит женщина. Мужчину состояние упавших малышей интересует меньше, чем компания детей постарше, которая стоит неподалёку. Он бросается к ним, выхватывает одного из подростков и бьёт.

«В ходе судебного следствия подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, принял меры к возмещению ущерба, причиненного потерпевшей стороне, принес извинения ребенку и его семье», — рассказали в прокуратуре, уточнив, что из 355 тысяч рублей Ларионов выплатил 200.

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Комментарии (17)

Денеб
Нормальный многодетный папашка.... Из глубинных..... Всех порвёт за дочурку.....
vvivanov
Ребенок в 14 лет? Серьезно? Государство ему уже паспорт выдало, а значит ребенком уже перестал быть.
ZDV
"С открытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной пазухи". Если это не очередное приукрашивание, то очень легко как-то отделался. У ребёнка психические и физические отклонения на всю жизнь могут остаться. Нашёл равного. Редиска, по другому не назвать. В определённых местах быстро и доходчиво бы на нём самом объяснили, что нельзя слабых и беззащитных обижать.
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