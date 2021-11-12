Петербуржец признал, что зря проломил голову школьнику за смех на детской площадке. Суд наказал его условно

Петроградский райсуд Петербурга вынес приговор многодетному отцу, который слишком болезненно воспринял чужой смех рядом с упавшей дочерью. Пока мать поднимала девочку, он выбивал веселье из мальчика.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 12 ноября, Вячеслава Ларионова признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 14-летнему и приговорили к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил иск на 355 277 рублей в пользу семьи потерпевшего.
34-летний директор фирмы и отец троих детей столкнулся с учеником гимназии на детской площадке на Большой Зелениной в мае. В результате подростка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной пазухи.
«Ларионов пояснил, что неправильно воспринял обстановку, решил, что подросток смеётся над его малолетней дочерью, которая была сбита качелями. Ввиду чувства обиды за своего ребёнка потерял самообладание», — привели объяснение фигуранта в прокуратуре.
Случившееся частично зафиксировала камера наблюдения. На записи участок детской площадки и двое детей, которые падают от удара пустых качелей. Они почти сразу поднимаются, к ним спешит женщина. Мужчину состояние упавших малышей интересует меньше, чем компания детей постарше, которая стоит неподалёку. Он бросается к ним, выхватывает одного из подростков и бьёт.
«В ходе судебного следствия подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, принял меры к возмещению ущерба, причиненного потерпевшей стороне, принес извинения ребенку и его семье», — рассказали в прокуратуре, уточнив, что из 355 тысяч рублей Ларионов выплатил 200.