Видео случившегося на Большой Зелениной улице, 13, опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. На записи участок детской площадки и двое детей, которые падают от удара качелей — судя по кадрам, пустых. Дети почти сразу поднимаются. На некотором расстоянии стоят двое подростков, и именно к ним бросается подоспевший за детьми мужчина. Он несколько раз бьёт рукой, наносит удар ногой. 14-летнего ученика гимназии Петроградского района госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом лобной пазухи в средней степени тяжести.
ГУ МВД РОССИИ по г. Санкт-Петербургу
Как передавала «Фонтанка», заявление в полицию накануне написала мать мальчика. Тем же вечером полицейские задержали 33-летнего директора коммерческой фирмы, который заявил, что вспылил после того, как школьник ударил его четырёхлетнюю дочь. Позже он добавил, что подростки смеялись над падением детей. В отношении мужчины возбуждено дело о хулиганстве.