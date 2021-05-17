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Девочку на детской площадке в Петербурге ударили пустые качели. Отец решил мстить школьнику

В Петербурге на детской площадке отец 4-летней девочки напал на гимназиста

Конфликт взрослого и подростка на детской площадке в Петроградском районе Петербурга зафиксировала камера уличного наблюдения. Версию отца о защите маленькой дочери запись не подтверждает.

Видео случившегося на Большой Зелениной улице, 13, опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. На записи участок детской площадки и двое детей, которые падают от удара качелей — судя по кадрам, пустых. Дети почти сразу поднимаются. На некотором расстоянии стоят двое подростков, и именно к ним бросается подоспевший за детьми мужчина. Он несколько раз бьёт рукой, наносит удар ногой. 14-летнего ученика гимназии Петроградского района госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом лобной пазухи в средней степени тяжести.

ГУ МВД РОССИИ по г. Санкт-Петербургу

Как передавала «Фонтанка», заявление в полицию накануне написала мать мальчика. Тем же вечером полицейские задержали 33-летнего директора коммерческой фирмы, который заявил, что вспылил после того, как школьник ударил его четырёхлетнюю дочь. Позже он добавил, что подростки смеялись над падением детей. В отношении мужчины возбуждено дело о хулиганстве.

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Комментарии (54)

265955000
14-летний отморозок ударил 4-летнего ребенка? И получил по лбу. Да правильно отец сделал. Пусть знает, что есть кому постоять за детей.
265059269
Чтобы там не происходило, устраивать драку на глазах детей недопустимо.
Остается лишь надеяться, что у упавшего ребенка не останется травм ни от качелей, ни от мерзкого поведения родителя.
PapaKarlo
По видео невозможно определить, подростки толкали качели с целью или бесцельно. Что они делали на площадке для детсадовцев? А вот отца как коршун стремительно набросился и в гневе сразу начал избивать -видно очень хорошо. Нужно обстоятельное разбирательство.
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