15 тысяч на 12 человек. ФСБ и компания семьи Вадима Тюльпанова сносят таможню

По информации нашего издания, около 17:30 12 ноября Кировский районный суд Петербурга арестовал старшего инспектора таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни Поморцева. Он был задержан с поличным 10 ноября возле своей работы на Вольном острове. Комбинацию провели оперативники погрануправления ФСБ при содействии одного из руководителей компании «Терминал Святого Петра». Причем таможеннику передали 15 (пятнадцать) тысяч рублей. Понятно, что в этом месте многие силовики прокомментируют: «Сильно!»

Ясно и то, что «Терминал Святого Петра» — известный на стивидорном рынке игрок, основанный в 2008 году супругой влиятельного спикера петербургского ЗакСа Вадима Тюльпанова. Он, как известно, скончался в 2017 году. Сегодня его вдова — одна из учредителей фирмы.



Однако уголовное дело возбуждено по пункту «а» пятой части статьи 290 — «организованная группа». И в данном случае делить 15 тысяч на группу — еще смешнее. Тем более, что в ходатайстве на арест указано, что в деле фигурируют и иные пока неустановленные должностные лица поста «Лесной порт» и других подразделений Балтийской таможни. «Фонтанка» узнала интригу.



Краткий ввод в сложную тему: каждый экспортер в каждом порту на каждом документе к каждому контейнеру должен получить небольшой штампик. Эта печать говорит о пройденном контроле достоверности предъявленных грузов. Как правило, цена за такую услугу (за скорость) — от 500 до 1000 рублей, но все это на потоке. Сухогрузов же сотни, а контейнеров — многие десятки тысяч.



По данным нашего издания, ФСБ с лета документировала эти «копейки», а реализация 10 ноября является началом. Так что в самом таможенном ведомстве нам уже говорят о двенадцати инспекторах, которые ждут печального для себя развития этого сюжета.

