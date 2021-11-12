В Петербурге за пять месяцев возвели больницу на 400 мест

Новый корпус больницы Святого Георгия ввели в эксплуатацию в Петербурге. Шестиэтажный стационар на четыре сотни мест построили за 5 месяцев.
Как сообщили в комитете по строительству 12 ноября, первый кирпич в основание нового корпуса был заложен в феврале 2021 года. Так быстро возвести здание позволили примененные технологии: стены — это модульные конструкции из теплого профиля, заполненного утеплителем с гипсовыми строительными плитами внутри, отделочным слоем и керамическим вентилируемым фасадом снаружи.
В новом корпусе расположились лечебные терапевтические, хирургические и неврологические отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также два приемно-диагностических отделения.
Как писала «Фонтанка», при закладке здания губернатор Александр Беглов торопил строительство из-за коронавируса.