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В Петербурге за пять месяцев возвели больницу на 400 мест

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Новый корпус больницы Святого Георгия ввели в эксплуатацию в Петербурге. Шестиэтажный стационар на четыре сотни мест построили за 5 месяцев.

Как сообщили в комитете по строительству 12 ноября, первый кирпич в основание нового корпуса был заложен в феврале 2021 года. Так быстро возвести здание позволили примененные технологии: стены — это модульные конструкции из теплого профиля, заполненного утеплителем с гипсовыми строительными плитами внутри, отделочным слоем и керамическим вентилируемым фасадом снаружи.

В новом корпусе расположились лечебные терапевтические, хирургические и неврологические отделения, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также два приемно-диагностических отделения.

Как писала «Фонтанка», при закладке здания губернатор Александр Беглов торопил строительство из-за коронавируса.

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Комментарии (8)

HomerMP
С февраля до ноября как раз ровно пять месяцев и получается. Они там к моменту получения разрешения на строительство уже на уровень третьего этажа вышли, так что не надо сказок.
shipland1
Ждем фото от первых посетителей, думаю стройка произведена в лучших традициях нашей страны.
Mikkä Kårhunen
надо было строить стадион с пунктом вакцинации сразу,все желающие уколоться и поболеть шли бы туда,зачем нагружать остальные медецинские учреждения
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