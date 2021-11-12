Эхо нерабочих дней начало освобождать коронавирусные койки в Петербурге

Как говорится в эпидемиологической справке от 12 ноября, на лечении в петербургских стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 7 707 пациентов. 3 ноября в ковидных больницах лечились 7 973 человека. 9 ноября — 7 875.



За минувшие сутки в городские больницы поступили 390 новых пациентов. Выписаны — 508. Еще 707 находятся в реанимации, а 363 подключены к ИВЛ. Снизилось и число пациентов на амбулаторном лечении — до 40 783 человек. Еще 9 ноября их было больше — 41 417.



За минувшие сутки первичную вакцинацию прошли 13 149 человек. Закончили цикл 12 297. Всего с начала кампании в Петербурге полностью привились 1,98 млн жителей. В запасе еще 634 тысячи доз.

