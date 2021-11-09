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В Петербурге после «ковикул» продолжает расти число болеющих коронавирусом на дому

Число пациентов на амбулаторном лечении в Петербурге продолжает увеличиваться после окончания нерабочих дней, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в опубликованной 9 ноября эпидемиологической справке, в Петербурге уже 41 417 человек находятся на амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями. 8 ноября их было 41 062 человека, 31 октября — 39 413.

На лечении в стационарах находятся 7 875 пациентов. Из них 717 лежат в реанимации, а 362 подключены к ИВЛ.

За минувшие сутки были первично вакцинированы 5 977 человек. Закончили цикл — 4 077. Всего с начала кампании в Петербурге привиты полностью 1,94 млн жителей. В запасе еще 696 тысяч доз.

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Комментарии (2)

VKuser203216
Конечно рост больных после каникул. Люди болели без вызова врачей, сейчас работающим больничный нужен и сразу все обратились за врачебной помощью, чтобы больничный выписали.
zelf
Это меньше 1% населения города. Замечательно, вопросов нет.
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