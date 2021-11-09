В Петербурге после «ковикул» продолжает расти число болеющих коронавирусом на дому

Как говорится в опубликованной 9 ноября эпидемиологической справке, в Петербурге уже 41 417 человек находятся на амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями. 8 ноября их было 41 062 человека, 31 октября — 39 413.



На лечении в стационарах находятся 7 875 пациентов. Из них 717 лежат в реанимации, а 362 подключены к ИВЛ.



За минувшие сутки были первично вакцинированы 5 977 человек. Закончили цикл — 4 077. Всего с начала кампании в Петербурге привиты полностью 1,94 млн жителей. В запасе еще 696 тысяч доз.

