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Глава ЖКС избежал уголовного наказания за кусок лепнины, упавший на коляску с ребенком в Петербурге

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Московский районный суд вынес постановление по уголовному делу в отношении начальника Жилкомсервиса №3 Михаила Самыгина, который обвинялся в оказании небезопасных услуг. Об этом 12 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что Самыгин, зная о дефектах балюстрады на доме 167 по Московскому проспекту, решил скрыть их наличие и «таким образом преподнести себя как успешного сотрудника». Опасный элемент фасада не был огражден. 17 апреля фрагмент откололся и упал на коляску с двухлетним мальчиком. Ребенок получил травмы средней степени тяжести.

Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Объяснялось это тем, что обвиняемый ранее не судим и возместил потерпевшей стороне вред. Представитель потерпевшего не возражала и на заседание не пришла.

Суд уголовное дело прекратил, назначив Самыгину судебный штраф в размере 40 000 рублей.

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