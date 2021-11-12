Глава ЖКС избежал уголовного наказания за кусок лепнины, упавший на коляску с ребенком в Петербурге

Московский районный суд вынес постановление по уголовному делу в отношении начальника Жилкомсервиса №3 Михаила Самыгина, который обвинялся в оказании небезопасных услуг. Об этом 12 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Было установлено, что Самыгин, зная о дефектах балюстрады на доме 167 по Московскому проспекту, решил скрыть их наличие и «таким образом преподнести себя как успешного сотрудника». Опасный элемент фасада не был огражден. 17 апреля фрагмент откололся и упал на коляску с двухлетним мальчиком. Ребенок получил травмы средней степени тяжести.

