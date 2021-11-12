Власти рассказали, кого освободят от уплаты 13-процентного налога на продажу квартиры

Минфин обнародовал поправки в Налоговый кодекс, которые позволят семьям с детьми экономить сотни тысяч рублей при улучшении жилищных условий.



Согласно поправкам, семьи с двумя несовершеннолетними детьми или студентами-очниками будут освобождаться от выплаты 13-процентного налога при продаже жилья. Однако эта льгота будет доступна им только при выполнении нескольких обязательных условий, перечисляет 12 ноября РБК.



Во-первых, речь именно об улучшении жилья, а не просто о продаже ненужной квартиры. Чтобы получить налоговый вычет, надо в течение года купить новую квартиру и доказать это в налоговой. Если быть точнее, формулировка такая: «В тот же год или не позднее 30 апреля следующего».

