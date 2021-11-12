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Власти рассказали, кого освободят от уплаты 13-процентного налога на продажу квартиры

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Минфин обнародовал поправки в Налоговый кодекс, которые позволят семьям с детьми экономить сотни тысяч рублей при улучшении жилищных условий.

Согласно поправкам, семьи с двумя несовершеннолетними детьми или студентами-очниками будут освобождаться от выплаты 13-процентного налога при продаже жилья. Однако эта льгота будет доступна им только при выполнении нескольких обязательных условий, перечисляет 12 ноября РБК.

Во-первых, речь именно об улучшении жилья, а не просто о продаже ненужной квартиры. Чтобы получить налоговый вычет, надо в течение года купить новую квартиру и доказать это в налоговой. Если быть точнее, формулировка такая: «В тот же год или не позднее 30 апреля следующего».

При этом новое жилье должно быть больше по квадратным метрам, чем проданное. Если нет, подойдет справка о том, что кадастровая стоимость новой квартиры больше, чем старой.

В-третьих, проданная квартира не должна быть дороже 50 млн рублей.

Если покупается квартира в новостройке по договору долевого участия, оплата должна пройти полностью.

Пятое условие — арифметическое: на родителей и на детей не должны быть оформлены квартиры, площадь которых превышает половину площади покупаемого жилья.

Если предлагаемые Минфином поправки вступят в действие, они будут распространяться на доходы, полученные уже в налоговом периоде 2021 года.

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Комментарии (2)

ЧижПыж
Речь о вычете, или вводится новый налог на продажу квартиры?
Если я продаю свою квартиру, в которой жил более 5 лет, я должен заплатить с этой суммы налог?
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