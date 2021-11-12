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Два вечера подряд в Петербурге пробки достигали 9 баллов, а по утрам всё нормально

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Ситуация с пробками в Петербурге после всплеска, случившегося в начале недели, стабилизировалась по утрам, но не по вечерам. В последние три дня, с 10 по 13 ноября, утренний максимум составлял типичные для осени — зимы 6 баллов по шкале «Яндекса». Но по вечерам и в среду, и в четверг были «девятки», даже в условиях отсутствия дождя.

12 ноября в 12:00 загруженность дорог составляет обычные 4 балла. Утром самый плотный трафик наблюдался на Московском шоссе в центр (8 баллов), проспекте Культуры и Тихорецком проспекте в центр (8 баллов), Пискарёвском проспекте в центр (7 баллов). Три крупнейшие пробки образовались на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина (6,4 км), на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной (4,8 км), на Московском шоссе (4,5 км).

Местами мешали ДТП. Так, на Токсовском шоссе кран задел «КИА» на пешеходном переходе в сторону станции метро «Девяткино»; объезжали их по встречной полосе, сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Легковой автомобиль разбили на перекрёстке Мастерской улицы и проспекта Римского-Корсакова, рассказывает читатель «Фонтанки» Александр.

Фото: Читатель «Фонтанки» Александр
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Фото: Читатель «Фонтанки» Александр

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Комментарии (2)

Pilat
Ковырялки на всех дорогах, закрытый мост, повышение стоимости ЗСД.
В центре одновременно сужен Загородный пр, из за ремонта дома и Литейный из-за ремонта рельс.
Вот по крупицам все и набирается.
И кстати, новый съезд на ЗСД не привел к исчезновению вечерней пробки. Как многие и предсказывали.
Cвифт
... День полиции и футбол.
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