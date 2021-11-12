Два вечера подряд в Петербурге пробки достигали 9 баллов, а по утрам всё нормально

Ситуация с пробками в Петербурге после всплеска, случившегося в начале недели, стабилизировалась по утрам, но не по вечерам. В последние три дня, с 10 по 13 ноября, утренний максимум составлял типичные для осени — зимы 6 баллов по шкале «Яндекса». Но по вечерам и в среду, и в четверг были «девятки», даже в условиях отсутствия дождя.



12 ноября в 12:00 загруженность дорог составляет обычные 4 балла. Утром самый плотный трафик наблюдался на Московском шоссе в центр (8 баллов), проспекте Культуры и Тихорецком проспекте в центр (8 баллов), Пискарёвском проспекте в центр (7 баллов). Три крупнейшие пробки образовались на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина (6,4 км), на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной (4,8 км), на Московском шоссе (4,5 км).

