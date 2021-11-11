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Суд в Петербурге отправил в СИЗО грузчика, который просил 11-летнего фотографировать свои органы

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Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу 40-летнего Олега Веткина, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 11 ноября, накануне петербуржца задержали. Тогда же ему предъявили обвинение, мужчина во всем признался.

Веткин пробудет в СИЗО до 9 января.

«Фонтанка» писала, что петербуржец работает грузчиком. По данным следствия, он развращал 11-летнего мальчика: заставлял ребенка фотографировать свой половой орган и снимать на видео, как тот онанирует.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

lamer
На прогулки по центру города не зовут, фонариками не светят, вот и остается электорату Страдального пипиндрики детские рассматривать.
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