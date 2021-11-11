Суд в Петербурге отправил в СИЗО грузчика, который просил 11-летнего фотографировать свои органы

Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу 40-летнего Олега Веткина, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 11 ноября, накануне петербуржца задержали. Тогда же ему предъявили обвинение, мужчина во всем признался.

Веткин пробудет в СИЗО до 9 января.

«Фонтанка» писала, что петербуржец работает грузчиком. По данным следствия, он развращал 11-летнего мальчика: заставлял ребенка фотографировать свой половой орган и снимать на видео, как тот онанирует.