В Петербурге грузчика подозревают в принуждении мастурбировать на камеру 11-летнего мальчика

Следственный отдел по Красногвардейскому району Петербурга возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Задержан грузчик, он во всем признался.
Как стало известно 11 ноября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне утром с проспекта Косыгина в отдел полиции доставили 40-летнего уроженца Ленинграда, работающего грузчиком. По данным следствия, он развращал 11-летнего мальчика — 9 ноября заставлял ребенка фотографировать свой половой член на камеру и снимать на видео, как тот онанирует.
Мужчина процессуально задержан и ожидает избрания меры пресечения.