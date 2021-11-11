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В Петербурге грузчика подозревают в принуждении мастурбировать на камеру 11-летнего мальчика

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Следственный отдел по Красногвардейскому району Петербурга возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Задержан грузчик, он во всем признался.

Как стало известно 11 ноября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне утром с проспекта Косыгина в отдел полиции доставили 40-летнего уроженца Ленинграда, работающего грузчиком. По данным следствия, он развращал 11-летнего мальчика — 9 ноября заставлял ребенка фотографировать свой половой член на камеру и снимать на видео, как тот онанирует.

Мужчина процессуально задержан и ожидает избрания меры пресечения.

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Комментарии (2)

07A
Что творят в нашем городе эти чертовы уроженцы Ленинграда!
VVM1962
может это был не грузчик, а футболист.
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