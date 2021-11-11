Задержанную белорусскую фристайлистку Романовскую оштрафовали на 1070 долларов и отпустили

Штрафом закончилось для чемпионки мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александры Романовской задержание в Минске.

Как сообщает 11 ноября Фонд спортивной солидарности со ссылкой на решение суд Партизанского района Минска, сумма штрафа составила 90 базовых величин (2 610 бел. рублей, или около 1070 долларов) по статье об участии в несанкционированном мероприятии (часть 1 статьи 24.23 КоАП).

Девушку задержали 10 ноября после тренировки. Сначала ее доставили в Партизанский РУВД, после этого перевезли в ИВС на улице Окрестина.