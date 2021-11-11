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Задержанную белорусскую фристайлистку Романовскую оштрафовали на 1070 долларов и отпустили

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Штрафом закончилось для чемпионки мира по лыжному фристайлу в акробатических прыжках Александры Романовской задержание в Минске.

Как сообщает 11 ноября Фонд спортивной солидарности со ссылкой на решение суд Партизанского района Минска, сумма штрафа составила 90 базовых величин (2 610 бел. рублей, или около 1070 долларов) по статье об участии в несанкционированном мероприятии (часть 1 статьи 24.23 КоАП).

Девушку задержали 10 ноября после тренировки. Сначала ее доставили в Партизанский РУВД, после этого перевезли в ИВС на улице Окрестина.

В сентябре этого года на Youtube появилось видеообращение Романовской к белорусам, в котором спортсменка осудила насилие и высказалась за честные выборы. Спустя месяц после этого Романовскую уволили из национальной команды «за прогулы».

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Комментарии (4)

lamer
Даже не расстреляли.
Guest1234
А написание письма и ролик на ютубе - это уже мероприятие, которое надо санкцианировать?
Гуманно! У нас уже некоторые за ролики на ютубе к экстремистам причислены.
Денеб
Агония картофельного режима.....
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