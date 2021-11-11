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В Белоруссии задержали чемпионку мира по фристайлу Романовскую. Она подписывала письмо за честные выборы и против насилия

Спортсменку Александру Романовскую задержали в Белоруссии

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Двукратную чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую из Белоруссии задержали на родине. Как сообщает 11 ноября пресс-служба Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС), это произошло, когда спортсменка возвращалась с тренировки.

«Стало известно, что вечером 10 ноября машину фристайлистки Александры Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки. Ее задержали по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале БФСС.

Романовскую доставили в Партизанский РУВД, после чего ее перевезли в изолятор временного содержания.

Фристайлистка была в числе тех, кто подписал открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия.

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Комментарии (10)

SU LUX INN
подписала Письмо "против насилия"? а если это насилие необходимое, и направлено Против врагов Простого народа Белоруссии? значит, такими Письмами она хочет оставить народ без Защиты! как она будет смотреть в Глаза после этого старикам, рабочим, учителям? пускай Справедливая кара постигнет таких "подписантов"! как говорил Далай-лама, "розами и тюльпанами Тибет свободным не сделаешь!"
blackcatwhitecat
Тимановская, наверно, в очередной раз перекрестилась
kоt-obormot
Белорусских вертухаев, когда всех инакомыслящих синепалый закроет, я так понимаю Россияне будут со своего кармана оплачивать?
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