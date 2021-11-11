В Белоруссии задержали чемпионку мира по фристайлу Романовскую. Она подписывала письмо за честные выборы и против насилия

Двукратную чемпионку мира по фристайлу Александру Романовскую из Белоруссии задержали на родине. Как сообщает 11 ноября пресс-служба Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС), это произошло, когда спортсменка возвращалась с тренировки.
«Стало известно, что вечером 10 ноября машину фристайлистки Александры Романовской остановили, когда она возвращалась с тренировки. Ее задержали по статье 24.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа (организации) при исполнении им служебных полномочий лицом, не подчиненным ему по службе. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале БФСС.
Романовскую доставили в Партизанский РУВД, после чего ее перевезли в изолятор временного содержания.
Фристайлистка была в числе тех, кто подписал открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия.