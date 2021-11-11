В отношении четы петербургских педагогов, которые насобирали миллионные долги, возбуждено уголовное дело

Как сообщили 11 ноября «Фонтанке» в полиции, дело по 2-й части 159-й статьи УК возбудили еще в конце октября. Поводом для него стало обращение соседей и знакомых четы Натальи и Виктора Кривенко в 57-й отдел полиции. Еще в феврале прошлого года в коллективном заявлении сообщалось, что семья под различными предлогами о больных и плененных родственниках или о срочной операции по пересадке костного мозга брала в долг крупные суммы, а затем напрочь отказывалась их возвращать. Среди потерпевших также риелтор и покупатель квартиры Кривенко, им они должны больше миллиона, не считая частично оплаченной квартиры.
Как ранее писала «Фонтанка», Наталья трудилась учителем в 168-й гимназии, а ее муж — в медицинском техникуме. Примерно полтора года назад они начали собирать деньги у всех, кого знали, в том числе обзванивая бывших учеников и их родителей. Коллективное заявление подписали 8 человек, но были и те, кто в полицию не обращался. На деле количество потерпевших может достигать десятка человек. У пары пенсионеров нет никакого имущества, они подали на личное банкротство.