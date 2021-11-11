FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

В отношении четы петербургских педагогов, которые насобирали миллионные долги, возбуждено уголовное дело

Члены семьи педагогов Кривенко стали фигурантами уголовного дела

Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в Выборгском районе Петербурга по заявлению заимодавцев четы Кривенко. Пенсионеры насобирали долгов на несколько миллионов рублей.

8
Печать

Как сообщили 11 ноября «Фонтанке» в полиции, дело по 2-й части 159-й статьи УК возбудили еще в конце октября. Поводом для него стало обращение соседей и знакомых четы Натальи и Виктора Кривенко в 57-й отдел полиции. Еще в феврале прошлого года в коллективном заявлении сообщалось, что семья под различными предлогами о больных и плененных родственниках или о срочной операции по пересадке костного мозга брала в долг крупные суммы, а затем напрочь отказывалась их возвращать. Среди потерпевших также риелтор и покупатель квартиры Кривенко, им они должны больше миллиона, не считая частично оплаченной квартиры.

Как ранее писала «Фонтанка», Наталья трудилась учителем в 168-й гимназии, а ее муж — в медицинском техникуме. Примерно полтора года назад они начали собирать деньги у всех, кого знали, в том числе обзванивая бывших учеников и их родителей. Коллективное заявление подписали 8 человек, но были и те, кто в полицию не обращался. На деле количество потерпевших может достигать десятка человек. У пары пенсионеров нет никакого имущества, они подали на личное банкротство.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

serglaz
примерно представляю ход мыслей этой пары: "Как мир с нами обошелся, так и мы его не пожалеем". Плюс наивная надежда на банкротство. Черт знает, что у людей в голове..
Vasya11
Хохол родился, - еврей перекрестился. О русском ни слова. Кроме кувалды и молота.
Ярополк
Не надо было в долг давать. А так, попрощайтесь
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний