Квартира, где деньги лежат. Пара петербургских пенсионеров показала своим заимодавцам госструктурное бессилие

Фото: Анатолий Жданов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Пара педагогов из Петербурга забаррикадировалась в полупроданной квартире, набрав долгов на десятки миллионов рублей. Толпа из требующих расчета ломится к ним домой, в суды и полицию, но взять с пенсионеров нечего. Связаться с Кривенко или с их родственниками редакции также не удалось. Так что вопрос о том, куда делись собранные по миру миллионы рублей, остался без ответа.

Наталья и Виктор Кривенко многие годы отдали работе в сфере образования. Супруга преподавала математику и информатику в 168-й гимназии Центрального района, муж готовил специалистов в медицинском техникуме № 9 Приморского района. Еще недавно Наталья участвовала в профильных конкурсах, а ученики главы семейства называли его «преподавателем и человеком с большой буквы».

Одним из тех, кто разочаровался в образе Кривенко, оказался Максим Игнатьев. Как он рассказал «Фонтанке», из школьных лет он запомнил Наталью Николаевну как доброго и чуткого человека, поставить ее вести физику директора просили всем классом. Вновь голос учительницы он услышал в трубке спустя девять лет после выпуска, в марте 2020 года. Она слезно умоляла мужчину помочь чем сможет, семья очень нуждается в деньгах на лекарства и поездку в немецкую клинику, где ее супругу якобы должны сделать пересадку костного мозга. Максим не остался равнодушным, тем более ему показали какие-то документы, которые должны были убедить его, что деньги вернутся сразу после выплаты от страховой. Сперва он перевел 30 тысяч рублей, потом еще сто, но беды не покидали семью Кривенко — Виктору Павловичу то становилось хуже, то нужно было показать наличие денег немецким таможенникам, то операция откладывалась из-за осложнений и рос больничный счет. Была даже такая нужда: Центробанк вскрыл их переписку в «Скайпе», увидел сообщения о переводах в валюте, что для граждан России якобы запрещено, и потребовал пополнить счет на сумму в несколько десятков тысяч рублей. Кривенко рассказывали бывшему ученику о том, как полгорода обегали в поисках недостающей суммы: «Нашли еще 5, осталось 20», «Обещали 100, дали только 60» — и далее в таком же духе. Виктор в подробностях рассказывал, как добирался до Берлина в условиях ковидных ограничений, имитировал звонки из-за границы.

В течение полугода Максим помог бывшей учительнице на сумму чуть больше миллиона рублей. Петербуржец отмечает, что беседы были не только о деньгах. Кривенко его благодарили, спрашивали о делах, всячески поддерживали общение. Но практически моментально его оборвали, когда он стал задавать уточняющие вопросы про страховку и попросил деньги ему вернуть. Об аналогичных звонках Кривенко Максиму рассказали его бывшие одноклассники. По слухам, с той же байкой Наталья обошла чуть ли не всех своих коллег, учеников и их родителей, после чего в 2020-м году работать в школе прекратила. В списке педагогов 168 гимназии она сейчас не значится, директор от комментариев отказалась. Виктор уволился из техникума по собственному желанию после продолжительного больничного год назад. Документы прислал по почте. Директор учреждения Любовь Спиридонова рассказала «Фонтанке», что и ее подчиненные обращались в полицию с заявлением на Кривенко после невозвращенных займов. Он был рядовым педагогом, в том числе преподавал сестринское дело и основы реанимации. Как кандидат наук получал повышенную ставку, зарабатывая 600 рублей в час. Занятия не прогуливал, но рассказывал о подработке и в техникуме после пар никогда не задерживался.

Максим обратился в полицию 14 месяцев назад. В возбуждении дела ему почти сразу отказали, но прокуратура решение отменила. И так несколько раз. За год в полиции с помощью запроса пограничникам смогли выяснить, что Кривенко с начала 2020-го года границу России не пересекали. Судя по последнему ответу, теперь дознание ждет данных от поликлиники и комитета по здравоохранению. Домой к супругам оперативники ездили, но им никто не открыл. По словам их соседки, в запертые двери упираются все ходоки, а их немало. Максим обращался в суд, писал начальнику ГУ МВД Роману Плугину с указанием на халатность его подчиненных: «МВД г. Санкт-Петербурга наглядно продемонстрировало свою несостоятельность и неспособность защищать права своих граждан». Но до сих пор ничего вразумительного он не добился.

Пока бывший ученик помогал педагогам и затем пытался привлечь их к ответственности, Кривенко, видимо, просаживали его деньги и набирали под тем же соусом еще. В прошлом году они выставили на продажу квартиру, со сделкой помогал риэлтор Михаил из крупного агентства недвижимости. К паре он тоже проникся, как сын учителя. Молодой человек рассказал «Фонтанке», что Виктор действительно выглядел не самым здоровым человеком, а Наталья в его присутствии занималась репетиторством. Почти сразу и ему рассказали про операцию в Германии и тоже попросили денег. Михаил согласился помочь когда нашелся покупатель на жилплощадь. Оформили договор займа на 900 тысяч рублей. Потенциальный покупатель до подписания бумаг успел пообщаться с соседями, которые рассказали о способностях Кривенко давить на жалость. Педагоги безрасписочно оказались должны почти всем как минимум в своем подьезде.

Но как только деньги Михаила оказались у супругов, они донесли до сведения риэлтора, что квартиру продавать передумали. Вскоре они перестали брать трубку. В полиции его отправили выяснять отношения через гражданский иск. Суд встал на его сторону год назад, деньги он так и не вернул — у Кривенко буквально ничего нет. Соседи в итоге тоже завалили районную полицию заявлениями, под коллективным подписались 8 человек. Для них была придумана несколько иная история, которая касалась то ли умерших, то ли угодивших в донбасский плен многочисленных родственников. В самой непростой ситуации из тех, с кем удалось поговорить «Фонтанке», оказался житель Выборгского района Фируз. Он тоже был претендентом на квартиру Кривенко. Ему одобрили ипотеку на 8 млн рублей, был подписан предварительный договор купли-продажи и часть суммы ушла на счет супругов. Фируз, как и многие до него, оказался растроган историей про больного педагога и дал взаймы 400 тысяч. После перевода нескольких ипотечных миллионов Кривенко отказались завершать сделку и возвращать назад уже выплаченные деньги. За три миллиона Фирузу пришлось выкупать их очередной долг, который образовался под залог недвижимости. Так он смог добиться хотя бы запрета на дальнейшие манипуляции с продажей квартиры. Тяжба продолжается, проценты по ипотеке капают. «Я, да и другие, говорили им, что подадим в суд и их посадят. Они отвечали, что им плевать, и, если придется, то пойдут сушить сухари», — пересказал петербуржец.

Судя по картотеке Выборгского районного суда, последний год с Кривенко и их сыном Богданом судятся соседи, коллекторы, банки, всего около 10 истцов. Оба супруга просят признать их банкротами. Кривенко должна больше 10 миллионов, ее муж еще чуть больше пяти. В числе кредиторов физлица, пара крупных банков, остальное разного калибра микрофинансовые организации. Бывший ученик Максим рассказывает, что, несмотря на сужающийся круг из судов и проверок, Кривенко продолжают «зарабатывать» тем же способом. «Наталья Николаевна до сих пор спокойно передвигается по городу. Совсем недавно без предупреждения пришла к моему однокласснику на работу просить денег», — отмечает Максим. Как удалось выяснить «Фонтанке», Кривенко ведут скромный образ жизни. Единственная квартира, автомобиля в собственности нет, за границу или хотя бы на отечественные курорты в последние годы не ездили. Когда-то бизнесом занимался их сын, но все компании давно ликвидированы, равно как и проданы были несколько приличных иномарок. В судебных картотеках есть пара дел трехлетней давности о долгах по договорам займа. Одна из истиц рассказала «Фонтанке», что Богдан с ней в итоге рассчитался, но вспоминать эту тяжбу ей неприятно.

По словам риэлтора Михаила, на днях ему звонил следователь и позвал на опрос — районная полиция вроде как наконец разглядела в Кривенко мошенников и закрепила это уголовным делом. Видимо, должникам остается только надеяться, что педагоги наконец откроют дверь, за которой по всем углам квартиры окажутся распиханы их деньги. Других версий, куда они делись, нет. Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру».