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«Темпы вакцинации особенно низки». В СПбГУ сделали прививку от коронавируса меньше 15% студентов

Низкий уровень вакцинации отмечается среди студентов СПбГУ

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Студенты главного вуза Петербурга не спешат вакцинироваться от коронавируса. В СПбГУ прививку сделали менее 15% учащихся.

Как сообщается на сайте вуза 11 ноября, из 27 429 студентов привились 4 091 человек. На последнем ректорском совещании отмечалось, что «среди студентов темпы вакцинации особенно низки». Меньше всего привитых учится в медицинском колледже и на специализации «физическая культура» (среднее профессиональное образование).

Среди преподавателей сделали прививку 73,7% педагогического состава. «Руководителям коллективов учебно-научных подразделений необходимо взять под личный контроль разъяснительную работу с сотрудниками и студентами о необходимости вакцинации, а также о важности внесения информации об этом», — отмечается на сайте вуза.

Для петербургских студентов, отрабатывающих практику вне стен вуза, прививка теперь обязательна.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

michailPotapov
из 15% у кого еще липовые сертификаты?
Студенты СПБГУ неглупые люди ) выше среднего россиянина IQ на порядок
Бабаха
прям квантовая неопределенность с этой обязательной необязательной вакцинацией.
kigorg
Кто-нибудь нашёл эту информацию на сайте СПбГУ? В упор не вижу.
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