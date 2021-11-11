«Темпы вакцинации особенно низки». В СПбГУ сделали прививку от коронавируса меньше 15% студентов

Студенты главного вуза Петербурга не спешат вакцинироваться от коронавируса. В СПбГУ прививку сделали менее 15% учащихся.

Как сообщается на сайте вуза 11 ноября, из 27 429 студентов привились 4 091 человек. На последнем ректорском совещании отмечалось, что «среди студентов темпы вакцинации особенно низки». Меньше всего привитых учится в медицинском колледже и на специализации «физическая культура» (среднее профессиональное образование).

Среди преподавателей сделали прививку 73,7% педагогического состава. «Руководителям коллективов учебно-научных подразделений необходимо взять под личный контроль разъяснительную работу с сотрудниками и студентами о необходимости вакцинации, а также о важности внесения информации об этом», — отмечается на сайте вуза.