ООН намерена обсудить с Белоруссией создание «гуманитарного коридора» для отправки беженцев домой

«Литва обратилась в ООН с просьбой обсудить создание «гуманитарного коридора» от белорусской границы для возвращения мигрантов в страны их происхождения», — цитирует 11 ноября заявление министра иностранных дел прибалтийской республики Габриэлюса Ландсбергиса Reuters.



По его словам, в данный момент ООН остается единственной международной организацией, которая может «оказать давление» на Белоруссию.



Накануне комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет призвала стороны урегулировать кризис беженцев на границе Беларуси и Польши.

