Жириновский подал в суд на «Дождь»* и журналиста, написавшего о его якобы имевших место домогательствах

Глава ЛДПР Владимир Жириновский подал иск к телеканалу «Дождь»* (признан в России СМИ-иноагентом) и журналисту Ренату Давлетгильдееву из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Он хочет, чтобы ответчики выплатили ему по 10 миллионов рублей, сообщает 11 ноября «Дождь».

У депутата возникли претензии к посту, который журналист опубликовал в марте 2018 года в Facebook. В иске говорится, что он распространил недостоверную, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию политика информацию. В своем сообщении Давлетгильдеев, в частности, рассказывает, что после финала конкурса «Мисс Россия», который проводился в Гостином дворе, помощники Жириновского якобы чуть ли не силой пытались отвезти его в корпоративную сауну ЛДПР, а сам лидер партии оказывал ему чрезмерные знаки внимания, трогая за разные части тела.

Также Жириновский заявил, что в прошлогоднем эфире «Дождя» порочащие сведения продолжили распространять. Речь идет о программе Hard Day’s Night, в эфире которой журналистка Ольга Чуракова** (также признана в России иноагентом) спрашивала политика о домогательствах к Давлетгильдееву, «ссылаясь на новость двухлетней давности».



Иск подан в Останкинский райсуд Москвы. Жириновский хочет, чтобы сведения признали не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. От «Дождя» и Давлетгильдеева он требует опубликовать опровержение и выплатить ему компенсацию морального вреда — в целом 20 миллионов рублей.



* Телеканал «Дождь» — СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента.



** Ольга Чуракова признана Минюстом физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента.

