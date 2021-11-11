FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Жириновский подал в суд на «Дождь»* и журналиста, написавшего о его якобы имевших место домогательствах

4
Печать

Глава ЛДПР Владимир Жириновский подал иск к телеканалу «Дождь»* (признан в России СМИ-иноагентом) и журналисту Ренату Давлетгильдееву из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Он хочет, чтобы ответчики выплатили ему по 10 миллионов рублей, сообщает 11 ноября «Дождь».

ПоделитьсяПоделиться

У депутата возникли претензии к посту, который журналист опубликовал в марте 2018 года в Facebook. В иске говорится, что он распространил недостоверную, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию политика информацию. В своем сообщении Давлетгильдеев, в частности, рассказывает, что после финала конкурса «Мисс Россия», который проводился в Гостином дворе, помощники Жириновского якобы чуть ли не силой пытались отвезти его в корпоративную сауну ЛДПР, а сам лидер партии оказывал ему чрезмерные знаки внимания, трогая за разные части тела.

Также Жириновский заявил, что в прошлогоднем эфире «Дождя» порочащие сведения продолжили распространять. Речь идет о программе Hard Day’s Night, в эфире которой журналистка Ольга Чуракова** (также признана в России иноагентом) спрашивала политика о домогательствах к Давлетгильдееву, «ссылаясь на новость двухлетней давности».

Иск подан в Останкинский райсуд Москвы. Жириновский хочет, чтобы сведения признали не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. От «Дождя» и Давлетгильдеева он требует опубликовать опровержение и выплатить ему компенсацию морального вреда — в целом 20 миллионов рублей.

* Телеканал «Дождь» — СМИ, включённое Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** Ольга Чуракова признана Минюстом физлицом, выполняющим функции СМИ-иноагента.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

ДуремарСПб.
Скорее всего было так,пришли к жирику парни из кгб,приказали,идешь в суд,создаешь инфобомбу.А если нет на тебя подадут,в суд,у Рашкина спроси,мол.Жирик,маньяк,вор,лжец,но не сумасшедший,я не гомосексуалист кричать .
Владислав М
Ну и как Жириновский собирается доказывать, что не трогал журналиста за разные места?
265055770
Не понял, при чем тут конкурс "Мисс Россия". Давлетгильдеев в нем участие принимал?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний