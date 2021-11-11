В РЖД прорабатывают детали введения QR-кодов в поездах и ждут законодательной отмашки, кивая на зарубежный опыт

Требование о введении QR-кодов на транспорте должны быть определены законодателями. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе РЖД и добавили, что работают над деталями допуска непривитых пассажиров в поезда.
В компании отметили, что во многих странах уже давно действует система, при которой без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста пассажиров к перевозке не допускают. В пример привели опыт Франции, Турции и Эмиратов.
«Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО РЖД, поэтому компания, безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства», — заверили в компании.
Ранее идею введения QR-кодов на авиа и железнодорожном транспорте одобрили в Совфеде и Госдуме. О том, как организовать это технически, думают в российском правительстве. Обязательную прививку для пассажиров общественного транспорта уже ввели в Татарстане.