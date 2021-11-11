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В РЖД прорабатывают детали введения QR-кодов в поездах и ждут законодательной отмашки, кивая на зарубежный опыт

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Требование о введении QR-кодов на транспорте должны быть определены законодателями. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе РЖД и добавили, что работают над деталями допуска непривитых пассажиров в поезда.

В компании отметили, что во многих странах уже давно действует система, при которой без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста пассажиров к перевозке не допускают. В пример привели опыт Франции, Турции и Эмиратов.

«Безопасность и здоровье пассажиров являются главным приоритетом ОАО РЖД, поэтому компания, безусловно, выполнит все новые требования транспортного законодательства», — заверили в компании.

Ранее идею введения QR-кодов на авиа и железнодорожном транспорте одобрили в Совфеде и Госдуме. О том, как организовать это технически, думают в российском правительстве. Обязательную прививку для пассажиров общественного транспорта уже ввели в Татарстане.

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Комментарии (6)

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и Он сделает то, что всем, малым и Великим, Богатым и нищим, Свободным и рабам, положено будет Начертание на правую руку их или на Чело их, и что Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, Кто имеет это начертание, или имя Зверя, или число имени Его! здесь Мудрость! кто имеет ум, Тот сочти число Зверя, ибо это число человеческое; число Его шестьсот шестьдесят Шесть!
тов
Привиться трудно даже в столицах. В стране тысячи населенных пунктов где непонятно как это сделать.

Когда толпы агрессивных пассажиров будут бить проводников ночью на полустанках, решение придется отменить.
Злой кот
Только вот в Европе при 70-80% уколовшихся ежесуточно заболевает столько же, как и с нашими 50%. Тогда какой смысл кивать в их сторону?
Плацебо от короны не помогает. Нужны лекарства, а не прививки.
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