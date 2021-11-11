Проигравший выборы экс-депутат Анохин стал чиновником в комитете по Арктике

По словам собеседников «Фонтанки», Анохин будет отвечать на этой должности за направления науки и образования. Сам экс-депутат от комментариев отказался, заявив, что он теперь непубличный человек и с журналистами не общается.



Отметим, что Анохин участвовал в выборах в Законодательное собрание от партии РПСС. Её список кандидатов зарегистрировали по подписям, несмотря на то, что в их подлинности сомневались и представители «Единой России», и КПРФ.



Анохин в прошлом созыве городского парламента был депутатом от «Единой России». В ноябре 2019 года партия исключила его из политсовета. В 2020 году у Анохина появились проблемы с оформлением в Заксобрании помощников и выплаты им зарплаты. В последнее время Анохин выступал с критикой городского секретаря «Единой России» Вячеслава Макарова.

