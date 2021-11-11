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Проигравший выборы экс-депутат Анохин стал чиновником в комитете по Арктике

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин назначен заместителем комитета по делам Арктики. Об этом «Фонтанке» сообщили в ведомстве 11 ноября.

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По словам собеседников «Фонтанки», Анохин будет отвечать на этой должности за направления науки и образования. Сам экс-депутат от комментариев отказался, заявив, что он теперь непубличный человек и с журналистами не общается.

Отметим, что Анохин участвовал в выборах в Законодательное собрание от партии РПСС. Её список кандидатов зарегистрировали по подписям, несмотря на то, что в их подлинности сомневались и представители «Единой России», и КПРФ.

Анохин в прошлом созыве городского парламента был депутатом от «Единой России». В ноябре 2019 года партия исключила его из политсовета. В 2020 году у Анохина появились проблемы с оформлением в Заксобрании помощников и выплаты им зарплаты. В последнее время Анохин выступал с критикой городского секретаря «Единой России» Вячеслава Макарова.

Анохин в петербургском парламенте успел отметиться рядом популистских инициатив, которые так и не были приняты. В частности, он стал автором законопроекта о запрете на доступ к соцсетям лицам младше 18 лет, если они заходят в Сеть из школ, университетов или больниц, предлагал запретить перелёты бизнес-классом для депутатов, высказывал инициативу по «бронированию» рабочих мест, занятых мигрантами, для граждан РФ. Также Анохин проводил рэп-баттл с картонным Алексеем Навальным.

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Комментарии (2)

Local
Какая разница чем заниматься,Арктикой или Крымом.
Главное,чтобы под задницей было мягкое чиновничье кресло.
ivan5_5e4d10fe646f6
Этo правильно. Лучших надo прoдвиraть в рукoвoдители.
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