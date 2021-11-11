«Похоронный» петербургский юрист отсудил 30 тысяч рублей за незаконное преследование

Бизнесмен, который несколько лет боролся с системой похоронного дела в Петербурге, отсудил у Минфина 30 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом 11 ноября сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



В 2019 году Александр Лашер стал подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Он остался под подпиской о невыезде и хорошем поведении, а в прошлом году дело прекратили. За Лашером оставили право на реабилитацию, и он хотел отсудить у Минфина и отдела дознания МВД по Адмиралтейскому району 484 тысячи рублей — за моральный вред.

