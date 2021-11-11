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«Похоронный» петербургский юрист отсудил 30 тысяч рублей за незаконное преследование

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Бизнесмен, который несколько лет боролся с системой похоронного дела в Петербурге, отсудил у Минфина 30 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом 11 ноября сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В 2019 году Александр Лашер стал подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Он остался под подпиской о невыезде и хорошем поведении, а в прошлом году дело прекратили. За Лашером оставили право на реабилитацию, и он хотел отсудить у Минфина и отдела дознания МВД по Адмиралтейскому району 484 тысячи рублей — за моральный вред.

Представители ответчиков с требованиями иска не согласились, но суд рассудил иначе.

«Фонтанка» рассказывала предысторию появления Александра Лашера на скамье подсудимых — по другой статье. Предприниматель пытался оспорить городские нормативные акты и добиться, чтобы хоронить умерших могла любая компания, которую клиенты выберут по прейскуранту. По версии следствия, преодолеть вето на свободную конкуренцию ритуальных компаний на городских кладбищах Лашер пытался с помощью фальсификации доказательств. В иске ему отказали, Верховный суд позднее оставил решение в силе. Дело вернули в прокуратуру.

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Комментарии (1)

Владислав М
А куда вообще ФАС смотрит? На кладбищах похоронные конторы продают бетонные поребрики по 20-50 тыс. при себестоимости в нескольк тысяч. И альтернативы нет. Доколе?
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