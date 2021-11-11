Космический балкон на здании-памятнике в Петербурге не замечали 20 лет

В Смольном не смогли найти документ, регламентирующий подобные работы. Архитекторы вспомнили бывшего вице-губернатора Юрия Молчанова. На футуристичный балкон обратили внимание жители Васильевского острова. Стеклянный ромб уже много лет «висит» во дворе бизнес-центра «Елизаветинский» на 13-й линии. Контраст между классической стеной петербургского дома и архитектурой, отсылающей к небоскрёбам, некоторым горожанам показался интересным. «Вот бы стену ещё оштукатурили с геометрическим, а может быть, космическим узором — новая достопримечательность бы в городе появилась», — написала петербурженка Марина.



Другие горожане озадачились происхождением выбивающегося элемента на здании-памятнике. «Вот интересно, как и кто такой проект согласовал и кто будет отвечать, если несущая стена рухнет?» — отметила Наталья.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







14-й дом на 13-й линии Васильевского острова построили в первой половине 19-го века. До Октябрьской революции здесь располагался Елизаветинский женский институт, в советское время — различные учебные заведения, в начале «нулевых» заехал бизнес-центр «Елизаветинский». БЦ находится под управлением группы компаний «Соло». Владеют ею бывший вице-губернатор Петербурга Юрий Молчанов и Олег Сумбаев. В компании «Соло» не ответили на запрос «Фонтанки».

Часть здания со стеклянным ромбом, согласно выписке из Росреестра, с 2007 года принадлежит фирме «Бизнес Линк». По данным СПАРК, управляющей компанией этого юрлица является все тот же «Соло», а совладельцами — Татьяна Молчанова и бывший ректор ЛГУ имени Пушкина Станислав Еремеев. Причем до конца 2009 года фирмой владел все тот же Юрий Молчанов.



Молчанов пришел в Смольный из бизнеса сразу после воцарения в городе Валентины Матвиенко и продержался на своем посту весь ее губернаторский срок: он был «инвестиционным» вице-губернатором Петербурга с ноября 2003-го по 2012 год. Чиновник покинул правительство через полгода после прихода Георгия Полтавченко и занял кресло старшего вице-президента ВТБ.

Елизаветинский институт был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия в феврале 2001 года. Предметы охраны здания (они подлежат обязательному сохранению по закону) утвердили значительно позднее. В их числе конструктивная система здания, в частности «наружные и внутренние капитальные кирпичные стены», архитектурно-художественное решение фасадов, в том числе «дворовые фасады главного корпуса, южного и северного флигелей» и «материал и характер отделки фасада — гладкая окрашенная штукатурка».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Строительные работы в бизнес-центре «Елизаветинский» велись с 2003-го по 2011 год. Проектом занималась компания «Фабрика «32 декабря» (ликвидирована в 2020 году). Её совладелец, архитектор Дмитрий Лагутин, рассказывал «Канонеру», что «Елизаветинский» согласовывали четыре раза. «У Харченко, у Викторова и дважды у Митюрева (бывшие главные архитекторы Петербурга. — Прим. ред.). Это бывший Дворянский институт. Фасад кгиоповский, поэтому часть фасада делали повторением стен, которые есть. Но чтобы он был современным, мы использовали стеклянные витражи», — комментировал архитектор. В 2012 году БЦ получил премию «Золотой кирпич» как лучший «Бизнес-центр класса В».



В разговоре с «Фонтанкой» Лагутин уточнил, что компания занималась проектными работами только в корпусе, выходящем на Большой проспект. А стеклянный ромб в то время уже был на своём месте. «Мне кажется, народу такое нравится. Идёшь по городу, а тут пирамида! Больше такого должно быть», — заключил Лагутин.

По данным «Фонтанки», также в начале нулевых в проектных работах на БЦ участвовала архитектурная студия «Интерколумниум». В портфеле компании к сегодняшнему дню накопилось несколько известных проектов: элитный жилой комплекс на 2-й Березовой аллее, аквапарк «Питерлэнд», реконструкция Финляндского вокзала. Мастерская несколько лет выступала куратором Санкт-Петербургской архитектурной биеннале.

Директор и главный архитектор «Интерколумниума» Евгений Подгорнов подтвердил, что участвовал в разработке проекта для «Елизаветинского». Однако работы касались территории со стороны 15-й линии, в частности подземного паркинга. Он уточнил, что к парящему балкону мастерская не имеет отношения.



«Я этого не делал и даже ничего не могу прокомментировать, — отметил Подгорнов в разговоре с «Фонтанкой». — Здесь они, по-моему, что-то сами ковыряли. Там работы больше направлены на внутреннее переустройство». Подгорнов также добавил, что сотрудничество велось с компанией «Бизнес Линк».

Бывших главных архитекторов Юрия Митюрева и Александра Викторова уже не спросишь. Митюрев ушел из жизни в 2019 году, Викторов — в 2020-м.

В акте историко-культурной экспертизы документации по ремонту и приспособлению к современному использованию здания, выполненной в сентябре 2015 года, со ссылкой на планы ПИБ от 2006 года говорится, что в корпусе, на котором «висит» стеклянная конструкция, была осуществлена полная перепланировка помещений с пробивкой окон в капитальных стенах, в том числе и в брандмауэрной. Вероятно, речь идет как раз про эркер-новодел.

К акту экспертизы приложены поэтажные планы здания — 1936 года, 2006 и 2014 годов. Вход в футуристическую чилл-зону, очевидно, расположен на лестничной клетке, в пролете между первым и вторым этажами (на видео даже можно разглядеть виднеющиеся перила и свод лестницы). Однако ни в плане 2004 года, ни 2016 года нет как дверного проема в «эркер», так и самой конструкции. Логично было бы предположить, что в случае согласования этого проекта он нашел бы отражение в планах ПИБ. Учитывая, что точная дата возведения стеклянной конструкции на брандмауэре здания неизвестна, она могла появиться как до, так и после присвоения охранного статуса.



Фрагмент акта по результатам ГИКЭ документации по ремонту и приспособлению здания «Елизаветинского института» Фрагмент акта по результатам ГИКЭ документации по ремонту и приспособлению здания «Елизаветинского института» Поделиться Поделиться







В КГИОП «Фонтанке» сообщили, что не выдавали разрешение на проведение футуристичного остекления. «В связи с поступившим обращением КГИОП будет проведена проверка соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия», — добавили в Смольном. Точный ответ на вопрос о законности возникновения этого балкона будет известен после проверки.

Лена Ваганова, Ирина Корбат «Фонтанка.ру»

