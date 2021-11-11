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Камера показала, как «Шкода» влетела в ТЦ на Марата. Оцените стальные нервы петербурженки

Женщина в Петербурге отошла от летящей на тротуар машины

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Момент столкновения легкового автомобиля со стеной торгового центра «Планета Нептун» в Центральном районе Петербурга попал на запись камеры наблюдения.

Видео аварии 11 ноября опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Шкода» выехала на тротуар на пересечении улиц Марата и Звенигородской накануне. На кадрах видно, как автомобиль проскочил между светофорами и, не тормозя, въехал в ТЦ.

Судя по реакции прохожих, было ясно, что «Шкода» не остановится. Ждавшая «зелёный» женщина сдвинулась, освобождая тротуар для машины. Дорогу она перешла, не оборачиваясь.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Ещё двое пешеходов остались проверять состояние автомобилиста. Как сообщала «Фонтанка», 20-летний водитель обратился к бригаде медиков скорой с ушибом головы и кровотечением, но от госпитализации отказался. По его словам, на тротуар он выехал, уходя от столкновения с другим автомобилем.

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Комментарии (8)

Athair
Мужчины тут же помогать - а дамочка даже телефон не достала, чтобы скорую вызвать.

А потом феминистки бочку катят на мужчин... да если бы не мы, вымерли бы все уже - тигры саблезубые сожрали... ;)
Vod
Обычная дамочка, ниче не знаю-у меня зеленый.
ЧижПыж
Видно, как дама произнесла "Ой, всё!"
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