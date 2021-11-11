Камера показала, как «Шкода» влетела в ТЦ на Марата. Оцените стальные нервы петербурженки

Момент столкновения легкового автомобиля со стеной торгового центра «Планета Нептун» в Центральном районе Петербурга попал на запись камеры наблюдения.
Видео аварии 11 ноября опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Шкода» выехала на тротуар на пересечении улиц Марата и Звенигородской накануне. На кадрах видно, как автомобиль проскочил между светофорами и, не тормозя, въехал в ТЦ.
Судя по реакции прохожих, было ясно, что «Шкода» не остановится. Ждавшая «зелёный» женщина сдвинулась, освобождая тротуар для машины. Дорогу она перешла, не оборачиваясь.
Ещё двое пешеходов остались проверять состояние автомобилиста. Как сообщала «Фонтанка», 20-летний водитель обратился к бригаде медиков скорой с ушибом головы и кровотечением, но от госпитализации отказался. По его словам, на тротуар он выехал, уходя от столкновения с другим автомобилем.