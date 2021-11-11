Камера показала, как «Шкода» влетела в ТЦ на Марата. Оцените стальные нервы петербурженки

Момент столкновения легкового автомобиля со стеной торгового центра «Планета Нептун» в Центральном районе Петербурга попал на запись камеры наблюдения.



Видео аварии 11 ноября опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Шкода» выехала на тротуар на пересечении улиц Марата и Звенигородской накануне. На кадрах видно, как автомобиль проскочил между светофорами и, не тормозя, въехал в ТЦ.



Судя по реакции прохожих, было ясно, что «Шкода» не остановится. Ждавшая «зелёный» женщина сдвинулась, освобождая тротуар для машины. Дорогу она перешла, не оборачиваясь.

