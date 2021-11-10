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«Шкода» вылетела на тротуар в центре Петербурга и взяла на таран ТРЦ

Молодой водитель пролетел перекрёсток и смял машину об угол торгово-развлекательного центра «Планета Нептун» в Центральном районе Петербурга.

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Как стало известно «Фонтанке», 10 ноября ДТП произошло на углу улицы Марата и Звенигородской. Серебристая «Шкода Октавия» проехала по тротуару и остановилась под вывеской «Макдоналдса», врезавшись в угол ТРЦ.

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Пешеходам повезло не оказаться на пути машины. Как рассказал свидетель случившегося, в «Шкоде» ехали двое мужчин, один долетел головой до лобового стекла.

Больше всего в аварии пострадало железо. 20-летний водитель не обошёлся совсем без травм — у него ушиб головы, кровотечение. Но от госпитализации он отказался, удовлетворившись первой помощью от бригады скорой. Случившееся молодой человек объяснил попыткой уйти от столкновения с другим автомобилем.

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Комментарии (2)

Fagotin
На лобовухе характерный след непристегнутого )
260569221
Хотел без куриного кода пройти в ТЦ, там трусы щас по акции
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