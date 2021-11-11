FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Инспектора пожнадзора признали невиновным в гибели постояльцев пермского отеля. Пять человек обварились в кипятке

Два фигуранта дела о гибели людей в мини-отеле в Перми получили реальный срок

0
Печать

Индустриальный суд Перми вынес приговор по делу о трагедии в мини-отеле «Карамель», где в результате прорыва теплосети погибли пять человек. Проверявший гостиницу инспектор оправдан.

Как сообщает Генпрокуратура 11 ноября, обвинительные приговоры услышали замначальника службы эксплуатации группы № 2 обособленного структурного подразделения «Пермская» «Пермской сетевой компании» (ПСК) Сергей Агеев и бывший главный инженер управляющей компании «Профи-Дом» Вячеслав Хильков.

Агееву вменяли нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, Хилькову - статьи о причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обоим суд назначил два года в колонии-поселении с двухлетним запретом на работу на опасных производственных объектах и в сфере ЖКХ.

Также на скамье подсудимых оказался инспектор Госпожнадзора по Индустриальному району Разиф Исмакаев. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение с квалификацией «Халатность, повлёкшая гибель двух и более человек». Ему просили два года в колонии-поселении с аналогичным запретом работать в области пожарной безопасности. Исмакаев оправдан с правом на реабилитацию, пишет 59.ru.

В феврале суд вынес приговор владельцу «Карамели». Сергея Щербакова признали виновным в оказании небезопасных услуг, повлёкших гибель людей, и назначили ему 5 лет колонии общего режима.

ЧП в мини-отеле «Карамель» произошло в ночь на 20 января прошлого года. В гостиницу, расположенную в подвале, хлынул кипяток. Сообщалось, что запасной выход был закрыт, номера - без окон. Погибли пятеро, в том числе четырёхлетняя девочка. Еще трое получили ожоги, которые признали тяжким вредом здоровью.

Горячей водой отель залило в результате прорыва на магистрального трубопровода, расположенного рядом со зданием.

В сентябре 2018 года при прорыве сгнившей трубы погибли двое посетителей кафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте в Петербурге. Единственным виновником признали диспетчера «Теплосети» Евгения Емельянова.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний