Инспектора пожнадзора признали невиновным в гибели постояльцев пермского отеля. Пять человек обварились в кипятке

Агееву вменяли нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, Хилькову - статьи о причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Обоим суд назначил два года в колонии-поселении с двухлетним запретом на работу на опасных производственных объектах и в сфере ЖКХ.

Индустриальный суд Перми вынес приговор по делу о трагедии в мини-отеле «Карамель», где в результате прорыва теплосети погибли пять человек. Проверявший гостиницу инспектор оправдан.

Также на скамье подсудимых оказался инспектор Госпожнадзора по Индустриальному району Разиф Исмакаев. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение с квалификацией «Халатность, повлёкшая гибель двух и более человек». Ему просили два года в колонии-поселении с аналогичным запретом работать в области пожарной безопасности. Исмакаев оправдан с правом на реабилитацию, пишет 59.ru.



В феврале суд вынес приговор владельцу «Карамели». Сергея Щербакова признали виновным в оказании небезопасных услуг, повлёкших гибель людей, и назначили ему 5 лет колонии общего режима.



ЧП в мини-отеле «Карамель» произошло в ночь на 20 января прошлого года. В гостиницу, расположенную в подвале, хлынул кипяток. Сообщалось, что запасной выход был закрыт, номера - без окон. Погибли пятеро, в том числе четырёхлетняя девочка. Еще трое получили ожоги, которые признали тяжким вредом здоровью.



Горячей водой отель залило в результате прорыва на магистрального трубопровода, расположенного рядом со зданием.



В сентябре 2018 года при прорыве сгнившей трубы погибли двое посетителей кафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте в Петербурге. Единственным виновником признали диспетчера «Теплосети» Евгения Емельянова.

