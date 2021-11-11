На Украине запретили прокат фильма с Зеленским в главной роли

Государственное агентство Украины по вопросам кино отказывается выдавать прокатное удостоверение фильму «Ржевский против Наполеона», одну из главных ролей в котором играет президент страны Владимир Зеленский. Об этом 11 ноября пишут «Украинские новости».
«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011, режиссёр
Такое решение в Госкино Украины объяснили тем, что с 6 октября 2015 года российский актер Юрий Гальцев, исполнивший в фильме одну из эпизодических ролей, включен в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Прокат таких картин запрещен согласно
«Ржевский против Наполеона» — российско-украинская комедия. Она вышла в прокат в 2012 году. Владимир Зеленский не только сыграл одну из ролей, но также выступил продюсером фильма вместе с партнерами по «95 кварталу» Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым.