На Украине запретили прокат фильма с Зеленским в главной роли

Государственное агентство Украины по вопросам кино отказывается выдавать прокатное удостоверение фильму «Ржевский против Наполеона», одну из главных ролей в котором играет президент страны Владимир Зеленский. Об этом 11 ноября пишут «Украинские новости».



«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011, режиссёр М. Вайсберг ) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», — говорится в официальном ответе ведомства на запрос журналистов.

