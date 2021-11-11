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На Украине запретили прокат фильма с Зеленским в главной роли

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Государственное агентство Украины по вопросам кино отказывается выдавать прокатное удостоверение фильму «Ржевский против Наполеона», одну из главных ролей в котором играет президент страны Владимир Зеленский. Об этом 11 ноября пишут «Украинские новости».

«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011, режиссёр М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», — говорится в официальном ответе ведомства на запрос журналистов.

Такое решение в Госкино Украины объяснили тем, что с 6 октября 2015 года российский актер Юрий Гальцев, исполнивший в фильме одну из эпизодических ролей, включен в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Прокат таких картин запрещен согласно ст. 15 закона «О кинематографии».

«Ржевский против Наполеона» — российско-украинская комедия. Она вышла в прокат в 2012 году. Владимир Зеленский не только сыграл одну из ролей, но также выступил продюсером фильма вместе с партнерами по «95 кварталу» Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Предлагаю накласть ассиметричные контрссанкции - показать его на первом канале, в праймтайм вместо малахова. :)
f0ntan
Зеленского со всеми его данными внесли в черный список на сайте Миротворец*? (* - заблокирован на территории РФ)
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