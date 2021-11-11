Каршеринг на Пискарёвском насмерть сбил мигранта

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером на севере Петербурга.



Как сообщает 11 ноября пресс-служба ГУ МВД по городу и области, накануне около 22 часов на Пискарёвском проспекте, 56, 30-летний водитель каршерингового Nissan Qashqai сбил 38-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте.



По данным «Фонтанки», это был мигрант — гражданин Узбекистана, живший в России около пяти лет, но не имевший регистрации. Недавно ему исполнилось 38 лет. За рулём «Ниссана» находился житель Ленобласти.

