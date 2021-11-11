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Каршеринг на Пискарёвском насмерть сбил мигранта

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Смертельное ДТП произошло минувшим вечером на севере Петербурга.

Как сообщает 11 ноября пресс-служба ГУ МВД по городу и области, накануне около 22 часов на Пискарёвском проспекте, 56, 30-летний водитель каршерингового Nissan Qashqai сбил 38-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход скончался на месте.

По данным «Фонтанки», это был мигрант — гражданин Узбекистана, живший в России около пяти лет, но не имевший регистрации. Недавно ему исполнилось 38 лет. За рулём «Ниссана» находился житель Ленобласти.

Незадолго до этого ДТП человек погиб на проспекте Косыгина в «паровозике».

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Комментарии (3)

AKM
Вообще, хорошо бы ввести в законодательство норму, по которой лица, нелегально находящиеся в России, не подлежат судебной защите.
Михаил Петров-Водкин
узбек нарушил всё и вся. поделом
Muxpeh
«это был мигрант - гражданина Узбекистана, живший в России около пяти лет, но не имевший регистрации» - у узбеков есть личные мигранты?
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