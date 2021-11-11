В «паровозе» на Косыгина погиб человек: «Тойота» ушла под фургон, проломив стекло

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, вчера около 20 часов на проспекте Косыгина, 7, «Тойота Королла» врезалась в «Газель», остановившуюся впереди на красный сигнал светофора. «Газель» же ударила стоящий перед ней «Фольксваген Транспортер».
По предварительной версии, 43-летний водитель «Тойоты», петербуржец, неправильно выбрал дистанцию и не смог затормозить. Он скончался на месте происшествия.
«Шла мимо в 22:23. Один труп накрытый лежал возле «Газели», — рассказывает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Екатерина. — Микроавтобус затормозил перед перекрестком. «Газель» попыталась увернуться, не получилось. А под «Газель» влетел третий. Походу, насмерть. Углом кузова «Газели» пробило лобовое. Передние полмашины всмятку. На месте три машины полиции. Скорой нет».
Точные обстоятельства ДТП выясняются.