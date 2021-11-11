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В «паровозе» на Косыгина погиб человек: «Тойота» ушла под фургон, проломив стекло

В Петербурге «Тойота Королла» врезалась в «Газель»

Один человек погиб в результате аварии в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

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Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, вчера около 20 часов на проспекте Косыгина, 7, «Тойота Королла» врезалась в «Газель», остановившуюся впереди на красный сигнал светофора. «Газель» же ударила стоящий перед ней «Фольксваген Транспортер».

По предварительной версии, 43-летний водитель «Тойоты», петербуржец, неправильно выбрал дистанцию и не смог затормозить. Он скончался на месте происшествия.

«Шла мимо в 22:23. Один труп накрытый лежал возле «Газели», — рассказывает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Екатерина. — Микроавтобус затормозил перед перекрестком. «Газель» попыталась увернуться, не получилось. А под «Газель» влетел третий. Походу, насмерть. Углом кузова «Газели» пробило лобовое. Передние полмашины всмятку. На месте три машины полиции. Скорой нет».

Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии (8)

BrotherRabbit
"Походу, насмерть."

И что человек хотел сказать этим "походу"?
"Похоже, насмерть" - это понятно. "Походу, насмерть." - бред.

Какому "походу"? Какой "поход"? Кто ходил в "поход"?
Сам-то понял, что сказал?
Evgeniy Opel_Reshetov
Что-то не видно. Где у него бампер противоподкатный на Газели?
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