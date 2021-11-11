Таксист на Пискарёвском влетел в отходящий от остановки автобус

Движение пассажирского автобуса на Пискарёвском проспекте утром 11 ноября прервал водитель легковой машины — такси.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», у пересечения с проспектом Мечникова машина сзади врезалась в автобус «по самое лобовое стекло». По предварительным данным «Фонтанки», пострадал таксист.
В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что в тот момент, когда автобус
Вчера вечером легковой автомобиль похожим образом врезался в фургон на проспекте Косыгина. Водитель погиб.