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Таксист на Пискарёвском влетел в отходящий от остановки автобус

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Движение пассажирского автобуса на Пискарёвском проспекте утром 11 ноября прервал водитель легковой машины — такси.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», у пересечения с проспектом Мечникова машина сзади врезалась в автобус «по самое лобовое стекло». По предварительным данным «Фонтанки», пострадал таксист.

Фото: Фото ГУП «Пассажиравтотранс»
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В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что в тот момент, когда автобус № 106 отъезжал от остановки, в него въехал легковой автомобиль. В автобусе пострадавших нет.

Вчера вечером легковой автомобиль похожим образом врезался в фургон на проспекте Косыгина. Водитель погиб.

Фото: Фото ГУП «Пассажиравтотранс»

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