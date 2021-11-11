В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Елены Сафоновой после ДТП

Актриса Елена Сафонова, попавшая в аварию, находится в состоянии средней тяжести. Об этом 11 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.



«Она лежит в отделении «Вторая травма», температура 36,6, средней тяжести», — рассказали в НИИ.



Днём 10 ноября в центре Москвы, на проспекте Мира, 44, столкнулись три автомобиля, сообщал столичный Дептранс. По предварительной версии, озвученной в СМИ, машину артистки ударил автомобиль, вылетевший на встречную полосу при попытке перестроиться. По данным Госавтоинспекции, пострадали два человека.

