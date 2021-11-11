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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Елены Сафоновой после ДТП

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Актриса Елена Сафонова, попавшая в аварию, находится в состоянии средней тяжести. Об этом 11 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского.

«Она лежит в отделении «Вторая травма», температура 36,6, средней тяжести», — рассказали в НИИ.

Днём 10 ноября в центре Москвы, на проспекте Мира, 44, столкнулись три автомобиля, сообщал столичный Дептранс. По предварительной версии, озвученной в СМИ, машину артистки ударил автомобиль, вылетевший на встречную полосу при попытке перестроиться. По данным Госавтоинспекции, пострадали два человека.

Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
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Елена Сафонова — советская и российская актриса театра и кино. Она родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде, в середине 1960 годов её семья переехала в Москву. Прославилась ролью в фильме «Зимняя вишня».

Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»

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