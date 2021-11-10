Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в Москве

Актрису Елену Сафонову госпитализировали после ДТП на проспекте Мира в Москве. Об этом 10 ноября сообщает телеканал 360 со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Сафонова находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с закрытым переломом надколенника, переломом ребер с левой стороны и переломом руки. По предварительным данным, в автомобиль артистки врезалась машина, которая вылетела на встречную полосу. Пострадал и второй участник аварии.



Елена Сафонова — советская и российская актриса. Она прославилась ролью в фильме «Зимняя вишня».

