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Звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в Москве

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Актрису Елену Сафонову госпитализировали после ДТП на проспекте Мира в Москве. Об этом 10 ноября сообщает телеканал 360 со ссылкой на свои источники.

Департамент транспорта Москвы

По информации издания, Сафонова находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с закрытым переломом надколенника, переломом ребер с левой стороны и переломом руки. По предварительным данным, в автомобиль артистки врезалась машина, которая вылетела на встречную полосу. Пострадал и второй участник аварии.

Елена Сафонова — советская и российская актриса. Она прославилась ролью в фильме «Зимняя вишня».

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