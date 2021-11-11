В Петербурге наркодилер при задержании выбросил в мусоропровод два брикета

Петербургским полицейским в свой профессиональный праздник пришлось рыться в мусорном баке на улице Коллонтай. Виной тому стал задержанный молодой человек, который сбросил товар в мусоропровод.



Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, накануне днём в доме 19/3 по Коллонтай сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задерживали 26-летнего местного жителя. Тот, пытаясь избежать ответственности, сбросил в мусоропровод на 12 этаже два брикета с веществом растительного происхождения общим весом около 200 граммов. Наркотики, конечно, достали из бака, а находчивого молодого человека доставили в отдел и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

