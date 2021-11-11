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В Петербурге наркодилер при задержании выбросил в мусоропровод два брикета

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Петербургским полицейским в свой профессиональный праздник пришлось рыться в мусорном баке на улице Коллонтай. Виной тому стал задержанный молодой человек, который сбросил товар в мусоропровод.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, накануне днём в доме 19/3 по Коллонтай сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задерживали 26-летнего местного жителя. Тот, пытаясь избежать ответственности, сбросил в мусоропровод на 12 этаже два брикета с веществом растительного происхождения общим весом около 200 граммов. Наркотики, конечно, достали из бака, а находчивого молодого человека доставили в отдел и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что в отношении задержанного, когда ему было 16 лет, уже возбуждали дело по 228-й статье. Тогда суд решил применить к нему меры воспитательного воздействия. В этот раз герою истории грозит взрослый срок.

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Комментарии (8)

Malyshev73
улики сбросил,задерживать не за что.Работать нужно лучше.Теперь явку с повинной выбивать головотяпам придется
260569221
В 16 лет ещё поймали…
Так надо было лет 20 строгача дать
killbeachtrash
Надо человеческим языком писать, а не "стрит-менеджер"- дворник и не "специалист по клинингу"- уборщица. "Наркодилер" - человек торгующий наркотиками.
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